La gala especial de Operación Triunfo para elegir al representante de España en el festival de Eurovisión no pasó desapercibido para muchos. Tanto personalidades del mundo de la música, como líderes políticos y personajes famosos siguieron en directo la velada y fueron miles los comentaros que se vertieron en Twitter al respecto, llegando a ser la etiqueta #EurovisionOT trending topic mundial.

Estos son algunos de los más variopintos ejemplos de las reacciones en esta red social:

and 12 points from Albania goes to... Spain

Amaia: bua que horror muchísimas gracias de verdad eh bua madre mía pero si yo nunca he ido a Albania me siento como en deuda #EurovisionOT