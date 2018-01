Actualizada 23/01/2018 a las 08:52

Agoney ha sido el último en abandonar la academia de Operación Triunfo y se ha quedado a las puertas de la gran final por tan sólo dos décimas. Y es que el 50,3% de los espectadores ha decidido salvar a su compañera, Ana Guerra. Ambos, visiblemente nerviosos, mostraron sobre el escenario que eran firmes candidatos a entrar en la final del talent show de TVE.

Sin embargo, ha sido una expulsión agridulce no sólo por ser la última, sino porque el presentador, Roberto Leal, ha anunciado que el último 'triunfito' en abandonar OT todavía tiene oportunidades de ir a Eurovisión y que estará trabajando a lo largo de esta semana en el concurso para preparar el dueto que interpretara en el próximo lunes.

AGONEY MUESTRA SUS PUNTOS FUERTES

El último expulsado del concurso supo escoger la canción para defender su plaza en la academia, y es que dio en el pleno con 'Where have you been' de Rihanna, ya que según comentaron los espectadores del programa fue una actuación "muy eurovisiva".

'HAVANA' DE ANA GUERRA

Ana Guerra ha sido la primera nominada en salir al escenario y lo ha hecho para defender su plaza co la canción 'Havana', una decisión "inteligente" en boca del jurado, con la que ha podido mostrar la gran evolución que ha tenido durante su paso por la Academia de Operación Triunfo.

Canción, puesta de escena arriesgada y mucho baile han sido las claves que le han dado el paso a la final a la concursante Ana Guerra.

“Nos habéis regalado un espectáculo extraordinario” han expresado Javier Llano, cuarto miembro del jurado en esta semifinal de OT 2017. Dos actuaciones de primer nivel con las que cualquiera de los dos concursantes se podía ir del concurso por la puerta grande.

