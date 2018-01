Un navarro convence al jurado de 'Got Talent' y pasa a la siguiente ronda

Actualizada 22/01/2018 a las 08:15

José María, un navarro de 72 años, está participando en la tercera edición del concurso de Telencinco 'Got Talent' con gran éxito, pues el viernes 19 de enero convenció a todos los miembros del jurado con su interpretación de la canción 'La hiedra', de Los Panchos.

Este técnico electricista, padre de cinco hijos y que se quedó viudo hace un lustro, eligió el tema porque le gustaba mucho a su mujer. "Cuando la canto solo en casa, a veces me entra la llorera. Espero que hoy no me pase", confesaba entre bambalinas.

El presentador del programa, Santi Millán, le comentó que le recordaba al cantante español Jorge Sepúlveda, a lo que el concursante respondió que no era la primera vez que se lo decían.

José María explicó antes de su interpretación que ha cantado en oficios religiosos y en coros como el Orfeón Pamplonés, pero que nunca ha podido dejar su trabajo como técnico eléctrico por la música porque ha tenido que mantener a sus cinco hijos. Eso sí, la música le ha ayudado siempre a "vivir", a "tirar para adelante en los momentos difíciles". "Quiero dedicarme a cantar, porque me gusta la música y sé que valgo y voy a triunfar", se sinceraba ante las cámaras.

Tras su actuación, todos los miembros del jurado le dedicaron palabras de elogio. "A mí me ha gustado verte y escucharte. Me ha parecido que tienes un toque atrevido", dijo Eva Hache. Por su parte, Edurne reconoció que había sido "un gustazo enorme" escucharle.

"Esta canción me ha llenado de recuerdos", comentó José Javier Vázquez, que antes de la interpretación admitió que 'La hiedra' era una de sus canciones favoritas y que sin haber empezado la actuación ya tenía tenía "un 80%" de su "codiciado sí".

Por último, Risto Mejide fue contundente en su valoración: "El tiempo pasa por las canas, pasa por las arrugas, pero no pasa por el talento". José María contó entonces una anécdota: en el año 1984 conoció a Alfredo Krauss y al tenor le gustó cómo cantaba. "Si Alfredo Krauss le dijo que sí, quién soy yo para decirle que no", sentenció Risto.

El navarro pasa a la siguiente ronda del concurso, que se emite los miércoles y los viernes a partir de las 22.00 horas.

