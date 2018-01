La bebida que Ana Pastor "prohíbe" beber a Ferreras

Actualizada 19/01/2018 a las 10:22

Antonio García Ferreras fue el último invitado de la semana en 'El Hormiguero'. El presentador de 'Al Rojo vivo' es conocido por estar siempre al pie de la noticia y estar presente en los lugares donde sucede la última hora. Evidentemente, el conductor del programa de Antena 3 le preguntó por su personalidad 'incombustible'.

Ferreras confesó que no desconectaba "nunca" de la actualidad, y que incluso cuando está de vacaciones no pierde el hilo de los programas. Aseguró estar "recibiendo información constantemente".

Cuando se pusieron hablar sobre el truco para aguantar las jornadas maratonianas de trabajo, el periodista declaró que bebe té, pero que no lo mezcla con Red Bull porque tiene esa bebida "terminantemente prohibida por Pastor", dijo en alusión a su mujer, la también periodista de Ana Pastor.

La Sexta, cadena en la que trabaja el matrimonio, ya bromeó en uno de sus anuncios promocionales sobre la ausencia de Pastor y Ferreras en su hogar. En la 'promo', que se lanzó en plena crisis catalana, aparecía Jordi Évole cuidando al hijo de la pareja. A raíz de esto, el director de 'La Sexta Columna' confesó que "el otro día al ver a Évole en uno de los anuncios de promoción de 'Salvados', mi hijo me miró y me dijo: ¿Ése es nuestro canguro, no?".

En lo referente a su relación con los personajes del panorama político, Ferreras reconoció que mantiene una buena relación con el presidente del Gobierno: "He tenido una magnífica relación con Mariano Rajoy, en la corta distancia es afectuoso".

Como madridista reconocido, no dudó en admitir que Zidane, el entrador del Real Madrid, es uno de sus "referentes".

Te recomendamos

Etiquetas Televisión

Selección DN+