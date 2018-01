Actualizada 19/01/2018 a las 17:46

Ya lo hicieron con City of stars y todo apunta a que llo repetirán este lunes, en la gala 12 de Operación Triunfo. Amaia Romero y Alfred vuelven a cantar juntos en la semifinal del concurso y la magia en el escenario está casi asegurada. Esta vez será con un tema de Michael Jackson en castellano, Todo mi amor eres tú (I Just Can't Stop Loving You).

Los 'Javis' —Javier Calvo y Javier Ambrossi, profesores de interpretación de la academia— saben cómo potenciar esa química. Por eso, en la clase conjunta que tuvieron el miércoles con 'Almaia' volvieron a hacer un ejercicio de sinceridad, como hicieron la semana del City of stars. La navarra y el catalán se situaron en sendas esquinas del aula para, poco a poco y conforme se iban sincerando, acercarse a la par que analizaban el tema y lo cantaban.

"Tengo un montón de ganas de salir contigo fuera, como dice la canción [una de las que compuso dentro de la academia de `OT`] quiero recorrerme todas las calles de Barcelona contigo", le confesaba Alfred. Ante esta declaración, Amaia decidió contar uno de sus miedos cuando finalice el concurso: "No es que no sea bueno, pero también tengo miedo de salir y que no sea lo mismo que aquí, porque al final tú eres de Barcelona y yo soy de Pamplona".

Su compañero, animándola, declaró: "Vives en un lugar, yo vivo en otro y, aunque vamos a estar estos próximos meses haciendo lo de la gira, llegará un punto en el que tengamos carreras musicales distintas, pero yo tengo tantas ganas que al final no es el tiempo que pases con esa persona sino la calidad del tiempo que pasas. Los momentos que más me gustan contigo son pequeños momentos y son superbonitos. Al final, las pequeñas cosas son las mejores".

LA CLASE COMPLETA

