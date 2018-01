Una Amaia Romero de 10 se convierte en finalista de Operación Triunfo

Actualizada 16/01/2018 a las 09:35

La gala 11 de Operación Triunfo arrancó como una auténtica fiesta con el tema grupal 'País tropical'. Y la verdad, es que no fue para menos. Aunque durante los sentimientos estuvieron a flor de piel a lo largo de toda la noche, los concursantes firmaron la que ha sido su mejor gala hasta el momento. Ya lo auguraban los pases de micros de esta semana.

Fue la noche en la que se conocieron los cuatro primeros finalistas de esta renovada edición del formato musical. En concreto, Amaia Romero se convirtió en la primera aspirante en firme a ganar el concurso. La navarra tuvo que interpretar dos temas: uno junto a Agoney y Aitana y otro en solitario.

'Lucha de gigantes' fue la canción que tuvo que defender junto a sus dos compañeros. “En la interpretación hemos estado un poco liados porque no sabíamos cómo hacerlo, pero ahora bien”, decía Romero antes de salir al escenario a cantar. Y es que es una composición que requiere de mucha sensibilidad y emoción a la hora de interpretarla.

Su actuación individual fue, como viene siendo habitual, la última de la noche. 'Love on the brain', de Rihanna. Fue un reto que superó con nota. Antes, soltó algunas de las frases a las que tiene acostumbrado al espectador. En la entrevista previa que hacen con Roberto Leal, la pamplonesa no pudo ocultar que no se sentía cómoda con su vestido: “Se me está clavando un cristal. Sólo me pincha cuando me siento, no se vayan a pensar las de vestuario...”. En cuanto a las dificultades que le suponía el tema, reconoció que “los falsetes” habían sido su punto débil a lo largo de la semana. Una semana en la que se “estuvo descubriendo” a sí misma: “No sé muy bien cómo definirme. Tengo doble personalidad y no sé cuál es la verdadera”.

Llegado el momento de la actuación, la concursante supo transmitir todo lo que le recomendaron sus profesores: una Amaia “cachonda y malota a la vez. La Amaia del Bronx”. En el escenario, fue de menos a más y se tocó con gestos de “deseo”. Ya lo había avisado en la academia. En cualqueir caso, Manu Guix valoró en su cuenta de Twitter que "no había sido el mejor pase de Amaia".

ANA 'WAR' Y AGONEY, A UN PASO DE LA FINAL

Roi se convirtió, con el 51% de los votos, en el último expulsado de la edición. Su marcha emocionó hasta el presentador y a todos sus compañeros, que se quedaron visiblemente 'tocados'.

Operación Triunfo estrenó una nueva dinámica de votaciones. El jurado ya no propone para abandonar la academia. Debía evaluar a los alumnos del 5 a 10 y los dos con menos nota, se quedan como nominados.

Los cuatro componentes del jurado puntuaron a Amaia con un 10. “Intento buscar una explicación a lo que estás haciendo, pero no la hay. Es mágico y todos lo sentimos”, le valoró Manuel Martos. Quisieron destacar que desde 'Shake it out', la exconcursante de El número 1 está “imparable”. “Están los cracks, los mega cracks, los supermegacracks y luego estás tú”, “De toda esta edición, eres la que más preparada está para una carrera profesional en la música” o “No has caído en la autocomplacencia” fueron algunas de las frases con las que el jurado quiso premiar a la navarra por su trayectoria en el concurso.

Junto a Amaia, Alfred y Miriam cruzaron la pasarela ya como finalistas del reality. A ellos les acompañó Aitana, que fue salvada por el claustro de profesores. Por lo tanto, Ana Guerra y Agoney son los concursantes que se enfrentan esta semana a la decisión del público.

¿QUIÉN IRÁ A EUROVISIÓN?

El próximo 29 de enero se decidirá qué candidato de la academia representará a España en el festival de Eurovisión. Alfred reconoció que le “encantaría” ir con Amaia. Ella a el piano y él a la guitarra. No obstante, todos quisieron puntualizar que estarían felices de poder ir a Lisboa.

Uno de los momentos más polémicos de la noche llegó cuando Mónica Naranjo declaró abiertamente su deseo de que Agoney fuera a Eurovisión.

NUEVOS CONCIERTOS

En Madrid ya no hay entradas para ver a los triunfitos. Y en Barcelona, quedan pocas. Ante la “necesidad” de ver a los concursantes en más conciertos, este lunes se anunció que iban a ampliar la gira y que habrá más recitales en España.

Te recomendamos

Te recomendamos

Te recomendamos

Te recomendamos

Selección DN+