Cada vez que Amaia Romero aparece en la pantalla, nadie se queda indiferente. Bien sea por su espontaneidad o por su talento musical. La gala 11, celebrada este lunes, dejó para el recuerdo otra de las grandes actuaciones de Amaia, que es capaz de cantar temas 'dulces' como el 'Me conformo' de Marisol y convertirse en otra persona distinta para interpretar 'Shake it out' o 'Love on the brain'.

En las redes sociales, este talento no pasa desapercibido, y no son sólo las personas anónimas quienes se declaran fans de la navarra. Rostros conocidos de la canción y del mundo del espectáculo no dudan en destacar las cualidades de la ya finalista de Operación Triunfo.

Pablo Alborán, quien en su día ya confesó que le gustaría componer una canción para que Amaia vaya a Eurovisión, publicó en su Instagram stories una imagen de la pamplonesa durante su actuación.

Nina, directora de la academia de las primeras ediciones de OT, también quedó fascinada por la actuación de Amaia: "Todoterreno. Impresionante. Nada le da vergüenza. Todo se lo cree y lo defiende a muerte. Con todo se divierte. Ella ya ha ganado", publicaba la cantante en su cuenta de Twitter.

#Amaia es de otro planeta. El talento crea admiración por eso todos la amamos y queremos ser como ella❤️ — NINA (@Nina_Artist) 8 de enero de 2018

Angy, también nacida de un reality musical, reconoció anteriormente que le gustaría "ser amiga" de Amaia y cantar con ella. Este lunes tampoco se quedó callada: "Se acaba de parar el mundo".

Manu Guix, director musical de la academia, acostumbra a valorar a los concursantes en Twitter tras su actuación. La pasada noche, admitió que el de Amaia no había sido "su mejor pase", pero que "haga lo que haga en el escenario, siempre es un AMAIAZO".

No ha sido el mejor pase de Amaia (o sea, imaginaos los ensayos), pero haga lo que haga Amaia en un escenario, siempre es un AMAIAZO. Esta chica es impresionante. #otgala11 — Manu Guix (@ManuGuix) 15 de enero de 2018

Los tuiteros también quisieron dejar sus impresiones en las redes sobre Amaia.

Ahora bien, poco se habla de que ELLA HA SIDO LA ÚNICA CON 4 DIECES. Amaia en sí es un 10. #OTGala11 #OtChat pic.twitter.com/qNEf4xKUW9 — Dylan de Almaia (@DylanDenver_) 16 de enero de 2018

Dejando a Amaia a un lado, otra de las cosas que más se comentó bajo el hashtag #OTgala11 fue la expulsión de Roi, un concursante que se ha hecho un hueco en el corazón de todos los seguidores del programa por sus humor y sus bromas. Las "injustas" valoraciones hacia Ana Guerra también fueron protagonistas.

Cuando te levantas y ves que se a ido Roi #OTGala11 pic.twitter.com/Yg82YdzBIE — David (@27carballo) 16 de enero de 2018

Cuando OT sigue pero Roí ya no sigue en el programa.#OTGala11 pic.twitter.com/ncZwAzaWbx — Fac (@FacunMoreno) 16 de enero de 2018

Ana, que acaba de perder a su mayor apoyo después de 3 meses y que siempre ha querido dedicarse al teatro musical, ha recibido un "no estás a la altura" de parte de una directora de musicales. Sufro. #OTGala11 — ANA FINALISTA ⚔️ (@viciandOT) 16 de enero de 2018

