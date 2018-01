Amaia cantará 'Te recuerdo, Amanda', de Víctor Jara, en la gala 12 de OT

16/01/2018 a las 16:48

Amaia Romero, que en la gala 11 de Operación Triunfo pasó a la final del concurso con un pleno de dieces por parte del jurado, interpretará el próximo lunes 'Te recuerdo, Amanda', un tema compuesto en 1968 por el referente de la canción protesta Víctor Jara que cuenta la historia de amor de dos obreros y que han cantado artistas como Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa o Fito Páez. Para esta ocasión, se ha elegido la versión del grupo Presuntos Implicados.

Además, la concursante navarra volverá a cantar a dúo con su compañero Alfred tras su experiencia en la gala 3 con 'City of Stars', de la película La La Land. Será difícil impresionar como lo hicieron con aquella actuación, calificada por el presentador del programa como "una de las mejores de la historia de Operación Triunfo", aunque la sintonía entre los dos ha crecido aún más desde entonces. Esta vez interpretarán 'I Just Can't Stop Loving You', de Michael Jackson, en la versión en castellano que compuso Rubén Blades con el título 'Todo mi amor eres tú' en 1987.

El otro dúo de la noche lo formarán Miriam y Aitana. Las dos finalistas cantarán un tema de 2006: 'Valerie', de Amy Winehouse. En solitario, Miriam cantará 'Recuérdame', compuesta por Carlos Rivera y que aparece en los créditos finales de la película 'Coco', estrenada a finales de 2017. Aitana interpretará también un tema del año pasado: 'Instruction', de Jax Jones Y Demi Lovato.

Alfred, que ya es también finalista, actuará con el tema 'Maldita dulzura', compuesto por Vetusta Morla en 2011.

ELECCIÓN DEL QUINTO FINALISTA

En la gala 12, Agoney y Ana tendrán que luchar por obtener la quinta plaza en la final de Operación Triunfo, al no haber pasado directamente en la última. Agoney ha elegido la canción 'Where have you been' de Rihanna (2011) y Ana también cantará un tema en inglés: 'Havana', de Camila Cabello (2017).

La canción grupal con la que los chicos empezarán la gala será el conocido tema 'Cuéntame', de Fórmula V, que ya cantaron los concursantes de la primera edición. La versión que se ha elegido es la que se escuchará como sintonía en la próxima temporada de la serie de RTVE 'Cuéntame cómo pasó'.

