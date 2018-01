Amaia compensa su afonía con una gran expresividad en el segundo pase de micros

13/01/2018 a las 18:35

Amaia Romero ha pasado con nota el segundo pase de micros de la gala 11 de Operación Triunfo a pesar de estar afónica. La concursante navarra avisó antes de comenzar a cantar 'Love on the brain', de Rihanna, que este sábado se había despertado "un poco mal de la voz" y que no iba a intentar hacer uno de los falsetes.

"Menos mal que estabas afónica", afirmó Noemí Galera, directora de la Academia, cuando terminó de cantar. Porque, durante la actuación del tema, sus profesores y compañeros asentían y se miraban entre ellos con cara de estar disfrutando. Ya en el primer pase de micros, Amaia transmitió muchas emociones -incluso se echó a llorar y tuvo que volver a empezar-, pero su profesor Manu Guix dijo que le faltaba "fuerza". No ha sido así esta vez, pues ha mostrado una gran expresividad a la vez que un mayor control. Si su voz mejora para el lunes, casi seguro conseguirá otra actuación a la altura de las dos últimas semanas.

También le salió muy bien 'Lucha de gigantes', un tema compuesto por Antonio Vega y versionado por Love of Lesbian y Zahara que la concursante navarra cantará junto a Agoney y Aitana, aunque en conjunto hubo algunas desafinaciones.

En este pase de micros se ha visto a Amaia mucho más animada que en el anterior; quizá ya se ha recuperado del bajón que sufrió este miércoles cuando confesó a los 'Javis' que no estaba pasando por su mejor momento en la Academia.

Este lunes se decidirá si la navarra será finalista de Operación Triunfo. La dinámica del concurso cambiará a partir de esta gala: los compañeros no podrán salvar a nadie, pero tampoco habrá nominados como tal. El jurado pondrá nota a cada una de las actuaciones y las tres personas con la nota más alta pasarán a la final. El cuarto finalista lo propondrán los profesores y el publicó será quien decida al quinto entre los dos restantes.

