El bajón de Amaia Romero con los 'Javis' en Operación Triunfo

Actualizada 12/01/2018 a las 19:12

Amaia Romero, además de tener una gran voz, se caracteriza por ser una de las concursantes de Operación Triunfo más alegres. Casi siempre se la ve por la Academia de buen humor, sonriendo y gastándose bromas con sus compañeros.

Pero el programa llega a su recta final y todos están acusando el cansancio, la presión y los meses fuera de casa. Aitana echa de menos a Cepeda, Miriam se siente sola, Alfred tiene ataques de ansiedad y Agoney ha estado a punto de abandonar el concurso. Semanas atrás, Ana Guerra se agobió cuando tuvo que preparar la canción 'Sax' y a Roi también se le ha visto en algunos momentos menos bromista que de costumbre.

Amaia estaba aguantando el paso de las semanas con mucho aplomo, pero este miércoles 10 de enero le llegó el 'bajón' tras la clase individual de interpretación con los profesores Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Justo al salir de la sala donde dan la clase, Ambrossi le preguntó: "¿Estás bien, Amaia?". Después de algunos titubeos, la concursante navarra les comentó no saber qué le pasaba y los 'Javis' intentaron que se sincerase con ellos. "Es importante que tú lo expliques y pidas ayuda", le dijo Ambrossi. "Eres preciosa como eres y has llegado hasta aquí como tú eres", la animó Calvo. Los dos le aseguraron que era "especial" y "maravillosa", a lo que Ambrossi añadió: "Entiendo que da miedo hacerlo tan bien".

"Me agobio un poco con todo y no sé muy bien qué hacer, cómo comportarme... y yo quiero dejarme llevar, pero no sabría definirme", confesó finalmente la joven.

"Tienes una oportunidad maravillosa de crecer", le respondió Ambrossi. La concursante reconoció que tenía dudas y Calvo le transmitió seguridad: "No pasa nada y yo sé cómo eres, porque te he visto, hemos hablado de tú a tú y sé las cosas que te emocionan, las cosas que te gustan, las cosas que quieres".

"VOY A SER YO MISMA"

Sobre 'Love on the brain', el tema de Rihanna que Amaia interpretará en la gala 11, Javier Calvo le dijo: "Es la primera canción que te emociona de verdad". Después, en el pase de micros del jueves, se vio cómo la concursante transmitía muchos sentimientos cantando.

Te recomendamos

Ambrossi la animó a que aprovechase su situación emocional para preguntarse cómo es ella, si le gusta su personalidad o si tiene que cambiar.

Después de que Amaia expresase que también estaba de 'bajón' por un cúmulo de situaciones, incluido que se acerca el final del concurso, añadió al respecto de no saber cómo es: "Este sentimiento lo llevo teniendo desde antes de entrar aquí".

"A mí me ha costado muchísimo saber cómo soy", le respondió Calvo.

Los profesores y la alumna se marcharon de clase con una frase contundente de Amaia: "Voy a ser yo misma".

a

Etiquetas Televisión

Selección DN+