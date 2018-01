Amaia Romero, protagonista en cuatro de los vídeos de OT más vistos en Youtube

12/01/2018 a las 14:44

Ya son diez los vídeos de actuaciones en las galas de Operación Triunfo que superan el millón de visitas en Youtube y, en cuatro de ellos, la concursante navarra Amaia Romero es protagonista en solitario o con otra persona.

En concreto, el más visto es su actuación al piano en la gala 3 junto a su compañero Alfred de la canción 'City of Stars', de la banda sonora de la película 'La La Land', con casi 4 millones de reproducciones.

La siguiente actuación más visitada -con más de 3 millones- es reciente, de la gala 9 emitida el 2 de enero, en la que la navarra cantó en solitario 'Shake it Out', de Florence and The Machine. El público reaccionó aquel día con gritos de "¡ganadora, ganadora!", mientras que el jurado casi se quedó sin palabras.

El tercer vídeo, con casi 1,7 millones de visualizaciones y de la tercera gala, lo protagoniza Aitana y su 'Issues', de Julia Michaels. Precisamente con Aitana cantó la concursante navarra a dúo 'Con las ganas', de Zahara, en la gala 4. Esta actuación la han visto más de 1,6 millones de personas.

Tras el dúo de Aitana y Cepeda 'No puedo vivir sin ti', de Los Ronaldos, interpretada en la primera gala y que ha conseguido más de 1,3 millones de visitas, el sexto vídeo es otro dúo de Amaia. Esta vez con Roi, con quien cantó el tema de Ed Sheeran 'Shape of you' en la gala 5 y que han visto 1,1 millones de personas.

El séptimo en esta clasificación es otra actuación de la gala 5: la composición de Rubén Fuentes 'La Bikina', que interpretó en solitario Ana Guerra y que también lleva 1,1 millones de visualizaciones.

Las tres últimas canciones en el 'top ten' son las grupales de las galas 5, 7 y la especial emitida en Navidad: 'La revolución sexual', de La Casa Azul; 'A quién le importa', de Fangoria; y 'Camina', el 'himno' que han compuesto los concursantes de esta edición de Operación Triunfo con la ayuda de su profesor Manu Guix. En todas ellas participa Amaia y tienen 1 millón de reproducciones cada una.

