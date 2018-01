La exconcursante de 'Operación Triunfo' que reniega del éxito de esta edición

Mónica Rodríguez, más conocida por su nombre artístico, Nika, se dio a conocer como cantante en la segunda edición de Operación Triunfo. De hecho, estuvo visitando la academia en octubre, donde habló con las nuevas promesas de la música en España sobre su paso por el talent show y el nuevo trabajo con su grupo, Münik.

Esta semana ha dado que hablar en las redes sociales al expresar su discrepancia sobre los comentarios de algunos profesionales del mundo de la música en España, a los que tacha de hipócritas por los halagos hacia este formato musical y el talento de triunfitos de la renovada edición.

Tras el abrumador éxito de 'OT1', con 'OT2' comenzó el ocaso del programa. Y Nika que querido expresar la mala repercusión cuando salió de la academia, cuando ser triunfito se asociaba a una carrera abocada al fracaso.

"¡Uy, qué alegría! Cómo cambian las cosas. Es muy guay ver como ahora es cool y moderno ser fan de Operación Triunfo. Hasta los artistas "más" grandes de este país , medios... se declaran fan en las redes y se entregan a un formato que en su día criticaron y repudiaron", expresó Nika en un tuit.

Y prosigue: "Gracias por hacer que hoy ser triunfito y ser fan de OT sea guay cool y molón".

Estos mensaje también han suscitado varias respuestas que ha contestado la cantante:

No tuvimos que renegar. Yo no reniego del formato que me dió la oportunidad de mi vida. Lo que vino después y lo que vivimos muchos de mis compañeros ha sido muy duro. Eso es diferente ☺️