La emoción, aliada de Amaia en el primer pase de micros

Sumida en sus pensamientos, en sus sentimientos, en la letra de la canción que le toca interpretar. Así comenzó Amaia Romero el primer pase de micros de la semana. Concentrada más que nunca, la navarra rompió a llorar segundos después de iniciar el ensayo general de los jueves. Noemí Galera, la directora de la academia, no ha tardado en levantarse de la silla y tranquilizarla con un abrazo. "Qué día tenemos hoy", ha expresado Galera con ironía, proponiéndole a la concursante de Operación Triunfo reanudar el número. “Estoy bien. A ver si con esta emoción me sale”, le ha respondido Romero, haciendo alusión a las sesiones con 'los Javis', los profesores de interpretación que no cesan en recalcar a los chicos la importancia de saber encauzar sus vivencias y sentimientos para volcarlas en el escenario. “Estaba superbien”, ha susurrado Galera desde su puesto mientras Amaia se preparaba para interpretar de nuevo Love on the brain -de Rihanna- por segunda vez.

Y ha logrado lo que todos estaban esperando desde la primera semana. Por fin, ha conseguido romper la barrera que le impedía expresar abiertamente sus sentimientos. “A mí es que me gusta tanto la Amaia que estoy viendo”, ha confesado Noemí. “Me gustas cantando y me gustas en el día a día. Estamos viendo una Amaia diferente, estás abriéndote más”, ha señalado la directora de casting de Gestmusic.

En lo referido a lo musical, Manu Guix ha dicho haber visto solo un 50% de lo que la pamplonesa puede dar. “Está muy bien y aún estará mucho mejor. Le falta fuerza”, ha apuntado. A esto, lo único que tiene que sumar para que de nuevo la del lunes que viene sea una actuación de 10 es trabajar en la articulación y en poner mayor énfasis a ciertos momentos de la canción.

