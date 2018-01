Actualizada 09/01/2018 a las 09:10

Más de una hora. Ese ha sido el tiempo que Alfred ha tenido preocupado a los fans tras abandonar la gala 10 de Operación Triunfo sin dar ninguna explicación. Un ataque de ansiedad, varios mareos, una indisposición... los rumores por su ausencia no han tardado en llegar a las redes sociales, donde los seguidores del programa musical han mostrado su interés por el estado del cantante catalán.

Alfred ha abandonado el sofá de la gala donde esperan su turno para actuar justo antes de la actuación de Aitana, para regresar a su sitio durante la actuación de Roi, justo antes de tener que cantar.

Al parecer Alfred ha tenido que salir del plató por ansiedad. La ansiedad es una putada y ojalá la gente entendiese mejor lo que conlleva vivir con ella. Mucho ánimo para él. #OTGala10 — Tigrillo (@TigrilloTW) 8 de enero de 2018

Si ahora mismo Alfred esta en plato es porque le toca actuar #OTGala10 — Alex Danvers (@AmSherlocked_) 8 de enero de 2018

Según explicaron varios testigos a LaVanguardia.com, el catalán ha abandonado la gala acompañado, pero “no han salido los doctores a buscarlo, ha salido por su propio pie”. Lo que podría descartar el posible ataque de ansiedad del joven catalán.

Poco antes de medianoche, Alfred ha vuelto al plató para actuar junto a Aitana y Ana Guerra, pero ha vuelto a pedir salir de la gala después de su show, hecho que ha preocupado más a sus seguidores.

El catalán, que ha vuelto al plató para su siguiente actuación, un tema de Seal que lleva por título Get it together, ha pedido por tercera vez su salida del plató y esto ha obligado al presentador, Roberto Leal, a dar una explicación al respecto. “Alfred se encuentra algo mareado por eso anda entrando y saliendo de la gala constantemente, pero ha querido cantar esta noche”, ha afirmado.

