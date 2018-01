Actualizada 09/01/2018 a las 10:36

Amaia Romero no quiso depilarse las piernas para la gala 10 de Operación Triunfo, hecho que provocó una gran aplauso virtual de sus seguidores en las redes sociales. Tan sólo a unas horas de actuar, la navarra volvió a enamorar a los usuarios por cómo explicó su decisión. “Tengo muchísimo pelo pero me la suda”, expresó con esa naturalidad habitual en ella. Es más, dijo sentirse “orgullosa porque las mujeres también tenemos pelo”. Alfred reaccionó con un “¡ueeee!” de aprobación.

Tal y como lo mostraron las cámaras del canal 24 del programa musical, Amaia se encontraba en el baño de la Academia junto a Aitana mientras se preparaban para los ensayos y posterior gala. En medio de una conversación sobre sus atuendos, la cantante navarra ha soltado un alegato feminista que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. "¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo", ha añadido.

