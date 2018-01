Christian Gálvez da por correcta una respuesta que no lo es en 'Pasapalabra'

Actualizada 05/01/2018 a las 08:51

'Pasapalabra' está celebrando esta Navidad una edición especial en la que participan los mejores concursantes que han pasado por las sillas del programa. Este miércoles, y por primera vez en la historia del veterano programa de Telecinco, Christian Gálvez dio por correcta una respuesta que no lo era.

Sucedió en la última prueba, el 'rosco', en la que se enfrentaban Susana y José Manuel. Ambos lograron un empate a errores y aciertos. El problema llegó cuando el conductor dio por buena la respuesta que originó el empate. Susana debía contestar con la 'j' la siguiente definición: "Choza o casa miserable".

"Paramos un momentito, Susana, espera, que me parece que más de uno sigue con la resaca ahí arriba, no solo el presentador", comentaba el propio Gálvez. "Me piden si por favor me puedes repetir la respuesta de la jota". Susana, con aparente cara de incredulidad, contestaba: "Jatal he dicho". "Esto me duele casi seguro más que a ti. No lo podemos dar por válido porque es jacal".

El gazapo del presentador movió la balanza a favor de José Manuel. "Tienes un acierto menos, y el ganador del programa de hoy es José Manuel que se lleva los 1.200€", dijo Gálvez. José Manuel tenía finalmente 23 aciertos y ningún fallo, quedando Susana con 22 y un error.

