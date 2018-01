Amaia Romero se lleva la ovación de público y jurado el día de su 19 cumpleaños

Actualizada 03/01/2018 a las 09:42

Con gritos de “¡ganadora!, ¡ganadora!” reaccionó el público de 'Operación Triunfo' a la interpretación de Amaia Romero y que dejó al jurado sin palabras. “Poco más se puede añadir, ¡enhorabuena!”, resumió el presentador de TVE, Roberto Leal. Tal como auguraron los profesores de la academia, con la interpretación de Shake it out, de Florence & The Machine, se vio a una “Amaia nueva”.

La gala 9 de OT fue intensa para Amaia, que cumplió 19 años en plató cuando el reloj marcó las 12 de la noche. A las 12.07 horas, se llevó una enorme sorpresa cuando el público coreó Cumpleaños feliz mientras sus compañeros le abrazaban efusivamente. “Gracias, gracias, no me lo esperaba”, respondió la concursante navarra con su natural espontaneidad. “¿Cómo te sientes?”, le preguntó Leal. “¿Que cómo me siento?... Me siento muy bien, muy madura”, respondió después de unos titubeos.

No fue el único mal trago al que se enfrentó Amaia en la gala de OT. Momentos antes, la concursante fue protagonista indirecta del nuevo look de Alfred, que se ha dejado un incipiente bigote. “¿Pica, Amaia?”, preguntó Mónica Naranjo. Amaia, sorprendida por el comentario, sonrió y no consiguió articular una palabra. Las redes sociales se llenaron de críticas a la miembro del jurado por colocar a la concursante navarra en una situación embarazosa.

CEPEDA ABANDONA. NEREA Y AGONEY, NOMINADOS

En la votación final, el público salvó a Roi con el 72% de los votos y sentenció a Cepeda, superviviente de las últimas cinco nominaciones, que tuvo que abandonar el programa entre llantos y la admiración de sus compañeros. Pero el show debía continuar y, en escasos minutos, el rostro de Aitana pasó de las lágrimas por ver salir de la academia a su fiel amigo, a la alegría de alzarse como la favorita del último programa en el que los espectadores han podido salvar a su preferido.

En el momento de las valoraciones, Romero se llevó la ovación, de nuevo, de Mónica Naranjo, que minutos antes se puso a sus pies durante su número, cuando se levantó de su asiento para aplaudirle. "No tienes idea de lo mucho que he disfrutado esta semana de que te hayan sacado de la zona de confort. Has estado apoteósica, sublime, exquisita, la rehostia. Cruza la pasarela", le halagó la diva española.

La actuación de esta noche de Amaia ha sido APOTEÓSICA pic.twitter.com/8cao6Sw8ZV — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) 3 de enero de 2018

Su actuación de Shake it out tampoco pasó desapercibida en Twitter, donde Amaia recibió cientos de mensajes de apoyo, algunos de ellos de las cuentas de otros cantantes:

Amaia! Te acabas de ganas tu pase a la final

Esta si es la Amaia que va a ganar @OT_Oficial la que debería ir a Eurovision!

Bienvenida NUEVA AMAIA!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#OTGala9 — Soraya Arnelas (@SorayaArnelas) 2 de enero de 2018

Wow! Felicidades Amaia, hoy has hecho una actuación impecable. Me has dejado sin palabras. Espero que tengas una carrera brillante. @OT_Oficial #OTGala9 — Blas Cantó (@BlasCanto) 2 de enero de 2018

Alfred, Miriam, Nerea y Agoney fueron los propuestos para abandonar la semana que viene el centro artístico de alto rendimiento. Finalmente, los profesores decidieron dar una oportunidad a Miriam, mientras que los concursantes eligieron a Alfred para que siguiera una semana más con ellos. La catalana y el canario, por tanto, son los dos que quedaron en la cuerda floja.

