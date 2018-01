Actualizada 03/01/2018 a las 17:33

Tras la visita de Carlos Baute a la academia de OT, esta tarde de miércoles ha continuado con el siempre esperado reparto de temas para la próxima gala.

La siguiente cita sobre el escenario llega con la sorpresa de que los concursantes serán examinados dos veces ya que, además de los temas que interpretarán en solitario, también habrá dos canciones que cantarán en equipos de tres.

Tras su aclamada interpretación de 'Shake it out', de Florence & The Machine, Amaia Romero deberá defender en esta ocasión 'Soñar contigo', del malagueño Tony Zenet, todo un himno del romanticismo. Además, los profesores han propuesto a la navarra que toque el piano en directo.

Amaia también tendrá que trabajar en equipo para preparar 'Robarte un beso', de Carlos Vives y Sebastián Yatra, junto a Miriam y Roi.

La segunda actuación grupal correrá a cargo de Aitana, Alfred y Ana Guerra, con 'Solo si es contigo', de Bebe y Bombai.

En cuanto al resto de actuaciones individuales, así ha quedado el reparto de temas:

-Aitana: Cheap Thrills (Sia)

-Miriam: Quisiera ser (Alejandro Sanz)

-Ana Guerra: La negra tiene tumbao (Celia Cruz)

-Alfred: Get it toguether (Seal)

-Roi: Demons (Imagine Dragons)

Los nominados, en cambio, solo actuarán una vez. Agoney ha elegido 'Somebody to love', de Queen, mientras que Nerea ha apostado por lucir su voz con 'Listen', de Beyoncé.

El programa arrancará con la canción del Dúo Dinámico, 'Resistiré'. Pablo Ibáñez, conocido como 'El hombre de negro' tras su participación en El Hormiguero, visitó la academia recientemente para hablar a los concursantes de una iniciativa que intenta ayudar a los niños con cáncer. El himno de esa campaña es 'Resistiré' y, según informan desde los canales oficiales de OT, "por ellos irá la actuación y toda la gala".

