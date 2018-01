Actualizada 01/01/2018 a las 12:20

"Bien, ¿os podéis sentar un momento? Creo que ha sido el peor pase de micros de sábado de la historia de Operación Triunfo 2017". Esta frase, en la boca de Noemí Galera, auguraba que lo que venía a continuación no iban a ser buenas noticias para los tirunfitos.

Tras interpretar el tema grupal de la semana, 'Hoy puede ser un gran día', la directora de la academia, con gesto serio, abroncó a los alumnos por el "desastre" de pase de micros que habían protagonizado. "Habéis estado muy desconcentrados. Estas canciones hace 15 días que las tenéis, tendrían que estar al dedillo", les recriminó.

Galera quiso que los concursantes fueran conscientes de que se la "están jugando" y que no se pueden "permitir" dormirse: "Lega el martes y decís "no entiendo por que me han nominado". De aquí, uno se irá. Seréis ocho y la mitad estaréis nominados".

Además, quiso recordarles que al celebrarse esta semana la gala en martes, tendrán "un día menos de curro". "Dejaos de tonterías y poneos a currar en serio. Queda un mes", quiso recordar.

En mitad de este ambiente tenso, en el que se pudo ver a Ana War con ojos llorosos, la mayoría de concursantes entonó el mea culpa y reconoció que su pase de micros no había estado a la altura.

Se puede ver la bronca al completo a partir del minuto 36:51.

