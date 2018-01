Actualizada 01/01/2018 a las 10:42

Iñaki López debutaba junto con Cristina Pardo este año en La Sexta para presentar las campanadas. La anécdota más destacable de la noche ocurrió cuando el conductor de La sexta noche se confundió y llamó a su partenaire Cristina Pedroche. La periodista pamplonesa le corrigió con humor. A pesar de que los espectadores están acostumbrados al tono serio de la pareja televisiva, tiraron de humor e incluso Paco Marhuenda hizo una aparición especial.

MENSAJE REIVINDICATIVO DE CRISTINA PEDROCHE

La colaboradora de Zapeando Cristina Pedroche quiso enviar con su vestido un mensaje feminista. Además de lo 'simbólico' de su atuendo, la presentadora quiso verbalizar su apoyo a las mujeres: "Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. El año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que el año 2018 por fin quede claro que 'no' es NO y que nos queremos vivas. Y también de corazón lo pido que en 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo, no solo duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto".

CONDENA AL ASESINATO DE DIANA QUER

Anne Igartiburu no quiso dejar pasar la ocasión para condenar el asesinato de Diana Quer, cuyo cuerpo fue hallado el último día del año. Por su parte, Ramón García reivindicó la tradición: "Aquí estamos: los de siempre, donde siempre, para hacer lo de siempre el día 31. Eso se llama tradición, y lo vamos a hacer con todos ustedes como es habitual en esta casa, en RTVE".

