Amaia Romero conecta con la canción hasta el final en el segundo pase de micros

Esta semana Amaia Romero se está volcando en la interpretación del tema que le tocará defender el próximo martes 2 de enero, 'Shake it out', de Florence & The Machine. Ha estado trabajando con los Javis para sentir la canción. Y parece que el esfuerzo está dando sus frutos. Ya en el primer pase de micros del pasado jueves, los profesores elogiaron su ensayo. "Hemos visto una nueva Amaia", dijeron en el momento de la valoración.

Lo que sí le recriminaron es que en los últimos segundos de la canción, en los que no tiene que cantar, desconectó de la interpretación. Es algo que la navarra ha corregido en este segundo pase de micros y se ha mantenido 'dentro' de la canción hasta la última nota. Habrá que esperar al martes para ver si Amaia convence al jurado de Operación Triunfo, que no fue muy generoso con ella en su valoración tras la interpretación de 'Me conformo'.

Hay que recordar que esta semana, en vez de que la gala sea el lunes, como correspondería, la cadena ha optado por trasladar la emisión de OT a este martes y no coincidir con la noche de Año Nuevo. Esto puede ser una buena noticia para los seguidores. Un día más para votar.

