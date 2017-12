28/12/2017 a las 10:43

El segundo programa de la quinta edición de MasterChef Junior, emitido este miércoles 27 de diciembre, ha llenado Twitter de indignación por una de las pruebas en la que los concursantes debían despellejar y descuartizar los animales que después utilizarían para cocinar.

Algunos de los participantes se afanaban sin miedo en preparar los las codornices, anguilas y conejos vivos :

La naturalidad con la que estos niños realizaban la prueba despertó la indignación de algunos tuiteros:

La cara de Lucía con la codorniz si me representa, la de los demás despellejando el conejo sin pudor, no lo entiendo. #MCJunior — Marina Raya (@Mkryptonite) 27 de diciembre de 2017

Pero otros concursantes no consiguieron llevar a cabo su tarea con facilidad. En concreto, Juan Antonio gritó en cuanto vio moverse a la anguila que tenía que preparar. "¡Que la mate alguien!", suplicó. Otros niños también se sumaron a sus chillidos. "Aquí tenemos productos fresquísimos, se tiene que mover", explicó el chef Jordi Cruz, a lo que Juan Antonio respondió: "¡Que yo no la mato, que eso me muerde!". La chef Samantha Vallejo-Nájera intentó transmitir calma: "A ver, ponlo encima de la tabla y lo cortas, como un chef. No pasa nada". En un aparte, el participante apuntaba: "Yo creo que en la pescadería te la dan muerta". Los chefs le explicaron con detalle cómo descuartizar al animal, que aún seguía vivo.

Las críticas en Twitter no se dejaron esperar; lo que más escandalizó fue que se emitiera a muerte de animales en un programa infantil:

#MCJunior @MasterChef_es @PartidoPACMA TVE obligando a un niño de 10 años a matar a una anguila que ha estado un buen rato fuera del agua, lo que se traduce en agonía y órganos reventados. Puta vergüenza. — Criticona (@PesadaDeMierda) 27 de diciembre de 2017

#MCJunior En prime time un animal sufriendo y siendo asesinado por un niño mientras los adultos le animan y le dicen que se comporte como un chef... el pobre animal intentando respirar.. y recibiendo una muerte lenta cortado por la mitad. de verdad que esos son los valores de MC? — Paranoycus (@paranoycus) 27 de diciembre de 2017

También hubo tuiteros que disfrutaron viendo la prueba o que criticaron a quienes se escandalizaban por lo que se vio en el programa:

#MCJunior el incidente de la anguila ha sido d lo más divertido q he visto últimamente @JuanAntonioMCJ5 he llorado d la risa — Calamity Jane (@SyfyJane) 28 de diciembre de 2017

Alucinando con algunos comentarios de pseudo-progres con el tema de las anguilas o de los conejos. La hipocresía es la leche. Eso sí, el Big Mac con doble de carne. #MCJunior — Ed Manostijeras (@ed_manostijeras) 28 de diciembre de 2017

