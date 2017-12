Nuevas normas en la Academia de Operación Triunfo. El objetivo: evitar que los concursantes se 'escondan' en las habitaciones alejándose así de las cámaras del canal 24 horas.



Aitana y Cepeda han sido los primeros en darse cuenta. Los 'triunfitos' se encontraron este miércoles con la puerta de la habitación cerrada con candado. Noemí Galera, directora de la Academia, acudió a explicarles que ya se les había avisado de esta nueva norma, que se había tomado porque estaban "todo el día ahí metidos".





Las habitaciones, el único lugar de la casa en el que no hay cámaras, permanecerán cerradas durante el día y los concursantes sólo podrán entrar para dormir y en la hora del aseo.



Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar.



En otras ediciones de OT las habitaciones solo las pisaban para dormir. No me parece mal, algunos han cogido el hábito de vamos un momento a la habitación, somos nosotros mismos y luego volvemos fuera otra vez a la tele. #OTDirecto27D

He leído que han cerrado las habitaciones de OT para que se pasen más tiempo en las cámaras. Menos mal que no se trataba de Gran Hermano. Vaya tela...

Me parece fatal que les cierren las habitaciones, el único sitio donde pueden tener algo de intimidad. No estan en GH, estan en la academia para aprender a cantar no para dar juego, espectáculo o entretenimiento #OTDirecto27D