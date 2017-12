"Una Amaia nueva", así ha sido el pase de micros de Amaia Romero para la gala 9

28/12/2017 a las 22:19

Amaia, la encargada de romper el hielo en el primer pase de micros de la gala 9 de Operación Triunfo, ha sorprendido a sus maestros con su actuación de la canción 'Shake it out', de Florence & The Machine.



"Te cambia hasta la cara. Hay una progresión muy chula, es brutal, es una Amaia nueva’’, ha dicho Manu Guix. El profesor, que dice que ha visto "un 75% de lo que puede llegar a haber", afirma que aún hay pequeños errores para corregir antes de la gala.



La pamplonesa se enfrentará durante el próximo programa a un reto con el que mostrar una nueva faceta suya tras haber defendido el tema de Marisol 'Me conformo' en la gala anterior.



Además, este primer ensayo en la Academia ha estado protagonizado por "el peor pase" de micros para Nerea y uno de los mejores para Cepeda, el "eterno nominado" para muchos de los fans del programa.



TVE ha preferido no emitir la primera gala de 'talent' en 2018 el día de Año Nuevo y el programa se emitirá la noche del martes, el 2 de enero.

