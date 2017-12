Críticas a Telecinco durante la emisión de la película 'Frozen' en Nochebuena

Actualizada 26/12/2017 a las 10:20

Muchos espectadores que se sentaron a disfrutar del filme protagonizado por las hermanas Elsa y Anna este domingo en Telecinco acabaron indignados después de que la cadena ​​​​decidiera cortar a publicidad la película 'Frozen' en uno de sus momentos más álgidos.



En la escena favorita para muchos fans, el momento en el que la protagonista de este filme de dibujos animados cantaba 'Let it go', la canción más característica de la cinta, la cadena decidió que era el momento para introducir unos minutos de publicidad.



Los usuarios de redes sociales no tardaron en mostrar su descontento con la decisión y Twitter se llenó de críticas contra la cadena.

Estaban echando Frozen en la tele y HAN METÍO PUBLICIDAD EN MEDIO DE LET IT GO.

HE PERDIDO LA FE EN LA HUMANIDAD — (@Mad_Okama) 24 de diciembre de 2017

de camino a los juzgados para denunciar a Telecinco por poner anuncios en medio de LA canción. #Frozen pic.twitter.com/JLHzoWECfB — ᴍɪss ʜʏᴅᴇ ↬ ɪ sᴀᴡ ᴛʟᴊ ﹗ (@crismurfit) 24 de diciembre de 2017

Telecinco te acabas de lucir con el intermedio de #Frozen. Mi hija y mis sobrinos delante de la TV emocionados con la canción Suéltalo y justo haceis anuncios? El momento mas esperado y lo cortais asi? — Mark Mariano (@MARKosx) 24 de diciembre de 2017

¡Feliz Navidad a todos! Menos a Mediaset. Cortar "Let it go" a la mitad para poner publicidad no te lo perdonaré jamás, Paolo. JAMÁS. — Dri  (@Dri69) 25 de diciembre de 2017

