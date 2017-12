La concursante navarra de Operación Triunfo, Amaia Romero, protagonizó este lunes la actuación más esperada de la gala de Navidad del programa junto a Rosa López. Las dos artistas, favoritas en sus respectivas ediciones, interpretaron juntas ‘Gracias por la música'.

Durante la noche, el presentador, Roberto Leal, le entregó a la joven navarra, bautizada como ‘Amaia de España’, un regalo inesperado: una gran bufanda amarilla, en alusión al consejo que la madre de la concursante le hizo en una llamada sorpresa a la academia: “abrígate y ponte la bufanda.

En la gala de Navidad de Operación Triunfo, que no tuvo carácter competitivo, cantaron juntos los concursantes de la primera edición del programa con los actuales participantes.

Los fans de Amaia Romero invadieron las redes sociales un programa más y lideraron la conversación en Twitter, donde los hashtags #OTNavidad, #OTDirecto26D y #OTElReencuentro se hicieron Trending Topic.

Los comentarios más extendidos hacían alusión al traspaso de la ‘corona’ de Rosa de España a Amaia de España:

Me encanta Amaia y aunque Rosa ya no es la que era, no hay sucesión. Rosa es única, FUE, ES Y SERÁ por siempre jamás ROSA DE ESPAÑA #otnavidad