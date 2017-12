Actualizada 22/12/2017 a las 17:55

Según la tradición cristiana, el hombre más famoso de la humanidad, Jesús de Nazaret, no dejó descendencia.

Sin embargo, un grupo de investigadores sostiene que tuvo cinco hermanos y, al menos, dos hermanas.

Una teoría que, según ellos, defiende el propio Evangelio de San Marcos, aunque choque frontalmente con el dogma católico de la virginidad de María.

Basándose en estas conclusiones se han propuesto un reto mayúsculo junto al canal de pago Historia, encontrar a los actuales descendientes de Cristo mediante el estudio del ADN de distintas reliquias como la Síndone de Turín o el Sudario de Oviedo.

El resultado se podrá ver en el documental 'El ADN de Jesús', que se emite hoy (a partir de las 15.55 horas).

Lo novedoso es que este reportaje reúne por primera vez a gente de ciencia y de fe, que estudiarán a Jesús como un personaje histórico, dejando a un lado el mito cristiano. Se trata del genetista de la Universidad de Oxford George Busby y el biblista Joe Basile, con los que ha colaborado el historiador británico Mark Guscin.

"Aunque la Biblia dijo que Jesús tuvo primos, en realidad fueron hermanos. Los propios teólogos de la Iglesia católica, que defienden su doctrina, lo reconocen, también cosas como que Jesucristo no nació en Belén, sino en Nazaret, que no nació en diciembre. Y que Jesús fue el primogénito de María, si le llaman primogénito es que hubo más hermanos. Todo esto se sabe en las altas esferas del Vaticano, pero se oculta al pueblo. Hay que separar al personaje histórico del mito que se ha creado sobre él, eso es lo que intenta hacer el documental", explica Guscin a este periódico.

-¿Cuál es el interés de ocultarlo?

-Las navidades son fiestas muy bonitas y si lo reconocieran se desmontaría todo. Creo que la gente preferiría seguir creyendo en que nació en Belén aunque se lo negaran. Pero son detalles que no tienen nada que ver, si alguien cree en el mensaje de Jesús qué más da que tuviera cinco hermanos o no naciera en diciembre, no es motivo para que la fe cristiana se tambalee. El viaje los llevará a lugares sagrados de todo el mundo, como España, donde viajarán a Oviedo para examinar el Sudario, un pañuelo de lino manchado de sangre, aparentemente la prenda que cubría la cabeza de Jesucristo antes de ser llevado al sepulcro. "La idea era sacar una cadena de ADN de estos restos pero es muy complicado. Me pareció un experimento fascinante, imagínate que se pudiera aislar el ADN y se encontrase a los descendientes de los padres de Jesús. Son posibilidades remotas, pero hay que intentarlo", añade Guscin.

-¿Y si son falsificaciones medievales?

-En la Edad Media hubo una sobredosis de reliquias cristianas por todas las partes del mundo, pero no es un argumento serio para tachar de falsificaciones a la Sábana de Turín, por ejemplo. El personaje histórico de Jesús tiene que tener restos mortales, como Tutankamón tiene su momia.

-¿Qué le va a parecer esto a la Iglesia?

-Sin duda la Iglesia no va a aprobar este documental porque el dogma católico defiende que María fue virgen siempre. Es curioso porque su propio Evangelio le contradice, no tiene sentido pero es así.

