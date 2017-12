23/12/2017 a las 09:06

Alba, gaditana de 25 años, ha ganado la quinta edición del concurso 'La voz' cantando el villancico 'Have yourself a Merry Little Christmas'.

La concursante se enfrentó a otros tres finalistas: Pedro, cuyo coach era Juanes y que fue el menos votado por el público, Samuel, del equipo de Malú, y Gabriele, del coach Pablo López y que fue el segundo al que más apoyó la gente.

Los cuatro participantes comenzaron el programa cantando juntos 'Otra vez', un tema compuesto por los coaches de esta edición.

Cuando le tocó a Alba defender su tema en solitario, inundó el escenario con su potente voz y emocionó a su coach, Manu Carrasco. El presentador del programa, Jesús Vázquez, comentó "qué maravilla" nada más terminar la actuación. Después, ella se abrazó a Manu Carrasco, quien le dio la enhorabuena y dijo que la concursante le emocionaba "desde el primer día".

"Este programa toma todo el significado en momentos como este, cuando ves a una fiera cantando ahí en el escenario. Puede que no sea objetivo en este momento, pero si tú no eres 'La Voz', que venga Dios y lo vea", continuó. También destacó de ella su "alma" y "corazón". El público asistente coreaba "ganadora, ganadora". "Como persona, lo tiene todo para ser una gran artista: es humilde, es totalmente exigente y yo voy a intentar acompañarla lo más lejos que pueda porque me la creo, la quiero muchísimo y creo que tiene talento sobradamente", concluyó el coach.

Alba le respondió agradecida: "Me ha ayudado un montón; hace unos meses no era capaz de montarme en un escenario, ni siquiera a mis padres les cantaba y él me ha ayudado a que disfrute cuando canto y que me quiera dedicar a esto".

En la final estuvieron artistas como Dua Lipa, Morat o Niña Pastori.

Puedes ver la actuación de la ganadora aquí

Te recomendamos

Etiquetas Televisión

Selección DN+