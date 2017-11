El nuevo look 'surfer' de Amaia Romero

Actualizada 20/11/2017 a las 09:37

Amaia Romero entraba este domingo en la sala de ensayo con vergüenza. "No quiero que nadie me vea así", decía la favorita del público. ¿El motivo? Se estaba 'sometiendo' a un cambio de look y llevaba los habituales papeles de plata en el pelo. Ahora, la melena oscura de Amaia se ha aclarado gracias a las mechas. Twitter no ha tardado en reaccionar ante la espontaneidad de la pamplonesa.

Amaia no quiere que le siga la cámara y la cámara le sigue

LLORO EH #OTDirecto19N pic.twitter.com/hEgtjjZizm — tomlinson, ! (@thunderlouisx) 19 de noviembre de 2017

"¿Qué dices mechas rollo surfero? si yo soy de Pamplona, qué me estás contando. Qué vergüenza más grande." - Amaia de España JAJAJA #OTDirecto19N — Andrea Moreno (@andre_mrn) 19 de noviembre de 2017

Además, los seguidores de la triunfita aprovechan cualquier ocasión para destacar la química existente entre Amaia y Alfred.

Amaia: "Bua Alfred deja de mirarme por favor" y Alfred le da un beso, que mono es ❤ #OTDirecto19N pic.twitter.com/MZxtZjlWtN — jara de aiteda (@AnitaJaraFan) 19 de noviembre de 2017

Amaia: "Aitana que me voy a quedar como una bruja"



Aitana: "mira ahi esta Alfred"



Y Amaia lo saluda, me ahogo #OTDirecto19N pic.twitter.com/z8ctreQGwT — jara de aiteda (@AnitaJaraFan) 19 de noviembre de 2017

La aspirante a ganar el reality musical no quedó muy satisfecha con el resultado final.

Agoney: Es que ahora Amaia pareces un Yorkshire

Amaia lo mira super ofendida

Amaia: Que era un Yorkshire que ahora no me acuerdo



ME ESTOY AHOGANDO HELP JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ #OTDirecto19N pic.twitter.com/GantD4NIZz — eleven. (@BlancaCastellvi) 19 de noviembre de 2017

Aitana: 'Cuando los de la peluqueria han acabado, ¿Qué les has dicho?

Amaia: 'Que me encanta'

Aitana: '¿Y te encanta?

Amaia: 'No'



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJ #OTDirecto19N — Prat (@MyNameIsPrat) 19 de noviembre de 2017

