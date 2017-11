La conexión secreta entre 'Aquí no hay quien viva' y 'Stranger things'

Actualizada 19/11/2017 a las 12:07

Emilio, personaje de 'Aquí no hay quien viva' interpretado por Fernando Tejero, dejó en su día grandes frases que todavía hoy se siguen escuchando, como "Un poquito de por favor". Sin embargo, parece que este querido portero no sólo será recordado por su dialéctica. Internet no ha tardado en buscar, nuevamente, la conexión con un personaje de la actualidad.

En este caso se trata de Mike, uno de los niños de 'Stranger things'. Un usuario de Twitter ha publicado una fotografía en la que se hace una comparativa del protagonista de la serie de Netflix con Tejero.

"Increíble cómo pasa el tiempo", reza el tuit en el que se puede ver a los dos personajes con una chaqueta y un peinado muy similar.

Increíble cómo pasa el tiempo. pic.twitter.com/FwrROGyJc4 — Max Depre (@McDepre) 15 de noviembre de 2017

El mensaje tiene en pocas horas más de 16.000 retuits y numerosos Me gusta.

Etiquetas Internet

Selección DN+