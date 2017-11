El primer pase de micros de Amaia y Aitana desata las críticas de los profesores

Actualizada 18/11/2017 a las 10:58

Se esperaba mucho de ellas. Sin embargo, parece que el primer pase de micros de Amaia Romero y Aitana no convenció a los profesores. Las dos favoritas de Operación Triunfo cantarán el lunes en la gala 'Con las ganas' y todos los ojos están puestos en ellas.

Este jueves ensayaron por primera vez delante de todos los profesores con Cepeda y Alfred haciendo las veces de bailarines. Noemí Galera fue probablemente la más dura con las aspirantes a ganar el concurso: "Con esta canción que tenéis, que es como un regalo para vosotras, que os gusta, que teníais ganas de cantarla juntas, que es como un bombón, no me ha llegado nada, nada de nada, y estoy alucinando porque era lo último que me esperaba. Me he quedado fría". Por su parte, uno de los profesores de interpretación, Javier Calvo, les comentó que estaban "muy pendientes de todo menos de emocionar. Está técnicamente muy bien pero hay que contar algo".

Manu Guix regañó a Aitana por su falta de pronunciación. "No vocalizas, cantas esta canción como si estuvieras cantando en inglés. Es emoción cero. Es feo. Esto nos aleja 100% de la emoción. Tienes que cantar como hablas", dijo el profesor de canto.

