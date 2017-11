La carta de la hermana de Amaia Romero que ha emocionado a sus seguidores

Actualizada 15/11/2017 a las 17:36

Además de por sus cualidades interpretativas a nivel vocal, la dulzura y sencillez de Amaia Romero le han valido para convertirse en "Amaia de España", como muchos asistentes a la pasada gala de Operación Triunfo corearon. Y este entusiasmo también se ha contagiado a los espectadores, que le han elegido dos semanas consecutivas como favorita, lo que ha evitado que saliese nominada. Mientras que los profesores de la academia insisten en que "no se lo crea", los miembros del jurado se deshacen en elogios cada vez que canta. "Ha sido una de las mejores actuaciones de la historia de Operación Triunfo", comentaron en alusión al número que protagonizó junto a Alfred cantando 'City of stars'.

La pamplonesa también ha recibido el apoyo de sus seres queridos. “El escenario es su medio, se crece en él. Puede ser una cría tímida, pero cuando sube ahí se transforma, se le van los nervios y despliega toda tu seguridad y desparpajo”, explicaba su tío, Joaquín Romero, en declaraciones a Diario de Navarra.

Por otra parte, su hermana Ángela se ha dirigido a ella en una carta que ha emocionado a los seguidores de Amaia y que no han dudado en difundir en las redes sociales. "Quien tiene una hermana, tiene un tesoro. Cada momento contigo es la mejor fortuna que tengo, y los momentos que me estás dando ahora, aunque no estés conmigo, brillan más que nunca, brillan porque tú brillas", comenzaba esta especial misiva. "Me enorgullece que el mundo esté viendo cómo brillas con luz propia (...) Sigue sorprendiendo al mundo. Te quiero", concluía. La carta iba acompañada por una foto en la que se puede ver a Amaia y a Ángela cuando eran pequeñas.

Amaia es la menor de tres hermanos. Javier, el mayor, también se dedica al mundo musical y siempre ha confiado en el talento musical de la exconcursante de El número 1 : "Amaia tiene los pies en la tierra; pero hay maneras más genuinas de vivir la música y su futuro será brillante de todos modos”.

