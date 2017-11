Actualizada 08/11/2017 a las 17:11

Amaia Romero interpretará 'City of stars', la canción principal de la banda sonora de La La Land. Lo hará el próximo lunes, 13 de noviembre, junto con su compañero Alfred en la tercera gala de Operación Triunfo.

Alfred y Amaia: "City Of Stars" de "La, La, Land" pic.twitter.com/pLbdCRdwEH — OT 2017 (@OT_Oficial) 7 de noviembre de 2017

La concursante navarra ha sido este semana la favorita del público y, tanto por las declaraciones del jurado como por los seguidores del programa, empieza a posicionarse como una de las concursantes más fuertes de la academia dirigida por Noemí Galera.

"No me extraña que hayas salido favorita esta semana, porque tienes tanta disciplina, tanta tenacidad y tanto amor en lo que haces, que eso se refleja sobre el escenario. No se te va una nota", le manifestó Mónica Naranjo, uno de los tres miembros del jurado.

Te puede interesar:

Por su parte, el compañero con el que va a cantar el próximo lunes también recibió una buena valoración por parte de Joe Pérez-Orive: "Alfred es un artista diferente, y la música ama lo diferente".

COMPLICIDAD ENTRE AMAIA Y ALFRED

Desde la primera semana en la academia ya comenzó a verse la complicidad entre ambos concursantes, que pasan parte de su tiempo interpretándose canciones y acompañándose con una guitarra o un piano.

Precisamente, la semana pasada Alfred y Amaia, en uno de esos momentos de distensión, comenzaron a cantar 'City of stars' en el piano de Manu Guix. Y los profesores, atentos a cada movimiento de sus "pupilos", no han dejado pasar la oportunidad de que el público les vea cantar la banda sonora de la historia de amor que conquistó a millones de espectadores y que ganó seis 'oscars'.

Te puede interesar: