HBO adaptará el libro 'Patria' para su primera serie en español

Actualizada 21/09/2017 a las 13:31

HBO España y Alea Media están trabajando en el desarrollo de una producción original de adaptación --que será su primera serie española-- basada en la novela 'Patria' de Fernando Aramburu, según ha confirmado a Europa Press un portavoz de la plataforma.



Este mismo portavoz ha señalado que Aitor Gabilondo (responsable de Alea Media, productora conjunta con Mediaset España) será el guionista y productor de un proyecto que aún está "en sus etapas preliminares".



"Compartimos la visión y pasión de Aitor por esta historia y estamos encantados de trabajar con él en el desarrollo de la serie", han señalado desde HBO España.

El pasado mes de enero se conocía que Tusquets había vendido los derechos televisivos de 'Patria'. La novela ha alcanzado las nueve ediciones y ha vendido cerca de unos 100.000 ejemplares.



'Patria' resume a través de dos familias más de 30 años de convivencia en el País Vasco entre víctimas y victimarios. El punto de partida de esta novela es el alto el fuego decretado por ETA, aunque viaja hacia delante o hacia atrás para dar voz a personajes que, o bien pretenden olvidar su pasado, o bien buscan una redención.



Aramburu reconocía en una entrevista con Europa Press que le habría gustado "no escribir esta novela", aunque la realidad le haya llevado como escritor por otro camino. "Es que yo no vivo en Nueva Zelanda o Corea, aunque se diga que los sentimientos son universales", aseveró.



"Ha muerto gente a la que yo conocía y se han cometido delitos en mi nombre, porque soy vasco. ¿Y lo que yo pienso? Me habría gustado no escribir esta novela, también vivir en un país civilizado en donde la gente tiende al sosiego y no en un lugar donde una banda armada mata a 800 personas", lamentaba el autor.