Actualizada 02/09/2017 a las 10:29

"¡En dos años me he muerto yo!, ¡Yo pongo aquí una demanda pero ya!". Esta es la reacción de una abuela al enterarse de que acaba de ver último capítulo de la temporada de 'Juego de Tronos' y que tal vez la próxima no llegue hasta 2019.



La mujer estaba viendo la serie junto a su nieta, quien no dudó en grabar las reacciones de su abuela, que tiene mucho arte a la hora de comentar los momentos más impactantes del episodio.



El audiocomentario de esta abuela, abanico en mano, ya se ha hecho viral.



El vídeo merece la pena. Eso sí, no lo veáis si no habéis visto el último capítulo de la séptima temporada, porque no hace falta ni decir que está lleno de spoilers.