Actualizada 26/08/2017 a las 10:41

Lo nuevo de David Fincher, "Mindhunter", y del creador de "The Wire", David Simon, "The Deuce", junto a las primeras producciones propias de Movistar+, como "La zona" o "Velvet colección", son algunas de las novedades seriéfilas del otoño, que traerá también esperados regresos como "Narcos", "Stranger Things" o "The Crown".

El director de "Seven" o "El club de la lucha" retoma su alianza con Netflix y tras el éxito de "House of cards" dirigirá tres capítulos de "Mindhunter", una serie sobre el FBI y su investigación sobre cómo trabajan los asesinos en serie, que se estrena el 13 de octubre y que protagonizan Jonathan Groff y Holt McCallany.

El otro gran estreno de la temporada en Netflix es "Star Trek: Discovery", una nueva adaptación de una de las franquicias televisivas más populares de todos los tiempos. Habrá nueva nave y nuevos personajes y misiones, y se estrenará en dos partes, la primera de ellas, de 8 episodios, el 25 de septiembre.

Antes de eso, el día 1 de septiembre, llegará la tercera temporada de "Narcos", ambientada en la época posterior a Pablo Escobar, cuando la DEA centra todos sus esfuerzos en la lucha contra el cartel de Cali. En el reparto, los actores españoles Javier Cámara y Miguel Ángel Silvestre.

El 27 de octubre será el turno de "Stranger Things", en su segunda temporada, ambientada un año después de la primera; los ciudadanos de Hawkins aún se están recuperando de los horrores del Demogorgon y tienen que enfrentarse a una nueva y siniestra amenaza.

Ya en diciembre, el día 8, arrancará la segunda temporada de "The Crown", la serie que cuenta el reinado de Isabel II. La trama comienza con los soldados de las Fuerzas Armadas británicas librando una guerra ilegal en Egipto y termina con la caída de su tercer primer ministro Harold Macmillan tras un devastador escándalo.

Netflix también planea estrenar de aquí a diciembre, sin fecha cerrada, su primera serie italiana, "Suburra", inspirada en un escándalo político desatado en Roma, y las nuevas temporadas de "Black Mirror" -con Jodie Foster dirigiendo un capítulo- y "Las chicas del cable".

En HBO, la gran baza es "The Deuce. Las crónicas de Times Square", una serie de David Simon sobre la legalización y auge de la industria del porno en Nueva York desde los primeros años 70 hasta mediados de los 80, con Maggie Gyllenhaal y James Franco como protagonistas.

Inicialmente previsto para el 11 de septiembre, la plataforma propiedad de Time Warner adelantó a este viernes el estreno del primer capítulo de esta serie, aunque para ver la continuación habrá que esperar hasta el 18 de septiembre, y a partir de entonces colgará uno nuevo cada lunes.

HBO estrenará también el mes que viene "Supermax" (15 septiembre), del argentino Daniel Burman, con Santiago Segura, Cecilia Roth y Rubén Cortada en el reparto. Gracias a un acuerdo con Mediaset, la serie podrá verse con posterioridad en Cuatro.

La trama gira en torno a una gran cadena de televisión que plantea el más difícil todavía: un juego de escape y supervivencia dentro de una antigua prisión federal de máxima seguridad, comúnmente conocida como 'Supermax'.

Entre los regresos de HBO destacan "Better things" (15 septiembre), con nuevas historias de Sam (Pamela Adlon), madre soltera que trata de compaginar el trabajo y la crianza; "The Exorcist" (30 septiembre), adaptación del clásico de William Friedkin, o "Vice Principals" (18 septiembre), comedia negra ambientada en el sur de EEUU.

En algún momento de aquí a fin de año se espera también el estreno de "Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus", y las series británicas "Liar" y "Rellik", además de las nuevas temporadas de "Supergirl", "DC Legends of tomorrow", "Curb your enthusiasm" o "Lucifer".

Movistar+ empezará a emitir este otoño sus primeras series de producción propia y dará el pistoletazo de salida con "Velvet Colección" (22 septiembre), secuela de la serie de Antena 3.

Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría sólo aparecerán en el primer capítulo pero hay otros muchos nombres en el reparto: Marta Hazas, Imanol Arias, Adriana Ozores, Megan Montaner, Adrián Lastra, Diego Martín, Mónica Cruz o Aitana Sánchez-Gijón.

En octubre se comenzará a emitir "La zona", un thriller policíaco y postapocalíptico creado por Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo y protagonizado por Eduard Fernández, quien ejerce de inspector de policía que investiga un crimen en una zona de exclusión, tres años después de un desastre nuclear.

Y en noviembre llegará a Movistar+ "Vergüenza", una comedia "incómoda y amarga" que gira en torno a una pareja en crisis, protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio y dirigida por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero.

En cuanto a producción ajena, entre las novedades de Movistar+ destaca "Tin Star" (8 septiembre), mezcla de western, thriller psicológico y cine negro, una historia de venganza sangrienta y pérdida de la inocencia ambientada en las montañas rocosas de Canadá, con Tim Roth y Christina Hendricks como protagonistas.

Entre octubre y noviembre, la plataforma de Telefónica estrena dos series de Showtime: "White Famous", sobre un joven cómico (Jay Pharoah) que empieza a triunfar y "Smilf", una mirada cruda y honesta al día a día de Bridgette (Frankie Shaw), cuyos deseos en lo que se refiere al sexo, las relaciones y su carrera chocan con la realidad de una madre soltera joven.

También en noviembre podrá verse "El joven Sheldon", el esperado 'spin-off' de "Big Bang Theory" centrado en la infancia de Sheldon Cooper.

Otras series que regresan a partir de septiembre son "Fear the walkin dead", "Transparent", "Outlander", "Arma Letal", "Episodes" o "American Horror Story".