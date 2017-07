03/07/2017 a las 06:00

Aunque Jon Plazaola (Urretxu, Gipuzkoa, 1982) sea más de rock, lo suyo con Iñaki, su personaje en 'Allí Abajo', pega más con la canción 'Dos hombres con un mismo destino'. Esta noche (a partir de las 22.30 horas) la serie de Antena 3 despide su tercera temporada (habrá una cuarta) con el duelo entre él y Horacio, al que da vida Gorka Otxoa. Ambos intentarán llegar los primeros al parto de Carmen (María León), para ganarse su amor, en una carrera frenética que cruzará la Península Ibérica. "Va a ser muy divertida, con muchos obstáculos".

El público no se cansa de esta serie.

Estamos contentísimos no solo por eso, que ya es bastante, sino porque ha habido un incremento de espectadores estando tan cerca el verano, que es una época en la que el consumo se resiente y a la gente le gusta estar más en la calle. Es increíble, estamos notando que los espectadores están muy encima.

Y eso que la historia de amor se ha convertido en desamor.

Pues como la vida misma hijo mío (risas). En esta temporada los guionistas quisieron hacerle un hueco al drama y creo que han conseguido que en la serie haya un equilibrio interesante entre comedia hilarante, de la que se encarga la cuadrilla o las vecinas; historias de amor inusuales en televisión, como la que tienen Don Benjumea y Maritxu; y por otra parte, la relación entre Carmen e Iñaki, torpedeada desde fuera, y que le ha dado a la trama una incertidumbre. En la vida y en el amor nada es fácil y que haya amenazas serias es beneficioso para 'Allí Abajo'.

Iñaki y Horacio (Gorka Otxoa) van a luchar por Carmen hasta el final.

Este último capítulo va a ser como 'Ratas a la carrera'. Iñaki y Horacio dan mucha importancia a llegar primero al parto de Carmen (María León). Pero a ella le importa poco, creo yo. Lo cierto es que esa carrera va a estar muy divertida, con muchos obstáculos. Nos lo pasamos muy bien grabándola los dos.

Lo de ambos es testosterona pura.

Sí, es cierto, pero hemos tratado de humanizarlo mucho y sería absurdo centrarlo todo en una pelea de carneros dándose cornadas. Creo que nos ha quedado una cosa bastante interesante y que va a tener a la gente en vilo. Iñaki parece que partía con ventaja pero ya hay espectadores que se han posicionado del lado de Horacio, ya que mi personaje la ha cagado esta temporada, ya no es tan inocente ni blanco.

Una montaña rusa euskoandaluza.

Es así, hemos ahondado más en las emociones y eso ha provocado piruetas y mortales. Creo que el público está tomando parte en la trama, me dan consejos como 'pídele perdón a Carmen' o 'déjalo con ella'.

¿Se ha visto usted en alguna situación parecida en su vida?

No, yo para eso soy mucho más diplomático, siempre intento rehuir el conflicto. Aunque me parezco al personaje, que no paro hasta conseguir lo que quiero, nunca he tenido una pelea así, las intento evitar o hago las cosas necesarias para no llegar nunca a ese extremo. Al menos hasta el momento.

La serie tira menos de tópicos en cada capítulo.

Ahora mismo la utilización de los tópicos se ha quedado en los remates, en los chistes, en el simple gag. Intentamos que a la gente le interese más la vida de los personajes de 'Allí Abajo' y además hay más focos de interés, no solo la relación de amor entre Carmen e Iñaki.

¿Nos adelanta algo de la cuarta temporada?

De momento no tenemos ni idea, pero creo que en el enfrentamiento entre Iñaki y Horacio hay un hilo por el que se puede tirar. A los guionistas les ha gustado mucho como yo y Gorka hemos resuelto esta pelea de gatitas.

Es raro que una serie llegue a esa cifra hoy en día.

Tenemos claro que esto es un auténtico regalo, que estamos viviendo una maravillosa excepción. Para empezar grabamos en Sevilla y Donosti, cuando lo habitual es rodar en Madrid, con un equipo maravilloso dividido entre Norte y Sur. Hablando de excepciones tenemos también a 'Cuéntame.' o 'La que se avecina', y de momento no sabemos hasta cuándo puede dar de sí nuestra historia, pero creo que todavía tenemos mucho que contar.

¿Le apetece volver a Sevilla?

Aunque han sucedido más cosas en el norte yo, como actor, no me he movido mucho de Sevilla, porque tenemos allí todos los platós. Realmente a Donosti hemos ido tres veces a grabar en esta temporada, los exteriores. De cara a la cuarta vaticino que eso no va a cambiar demasiado. Lo que me apetece es volver a rodar con mis compañeros la cuarta temporada, sea en Sevilla o en Honolulu.

¿Qué planes tiene para este verano?

Tengo un verano largo por delante antes de volver a 'Allí Abajo', así que va a haber tiempo para todo. Sobre todo descansar, desconectar y hacer un poco de 'reset' para regresar con ilusión.

¿Un libro y una canción que se lleve en la maleta?

La canción que seguro que no me va a acompañar es la canción del verano, eso seguro, no me gustan. Te diría que 'Woman' de Wolfmother, muy rockera y movidita. Y de libro, ahora estoy leyendo 'Música de mierda', un ensayo sobre Celine Dione (risas), es del crítico musical Carl Wilson y es hilarante.