Gillian Anderson critica la falta de mujeres en el equipo de 'The X-Files'

La actriz Gillian Anderson, protagonista junto a David Duchovny de la serie 'The X-Files' (Expediente X), arremetió contra la falta de mujeres en el equipo de guionistas y en la dirección de este show televisivo de ciencia-ficción.

En su perfil oficial de Twitter, la intérprete rebotó un artículo del Washington Post acerca de la polémica suscitada esta semana, cuando se conoció que el equipo de guionistas para la temporada 11 de "The X-Files", que se estrenará en 2018, estará compuesto exclusivamente por hombres.

And 2 out of 207 eps directed by women. I too look forward to the day when the numbers are different. #TheFutureisFemale https://t.co/38SVdTfCR1