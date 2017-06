RTVE estudia recuperar el 'Grand Prix'

Actualizada 25/06/2017 a las 15:18

RTVE no descarta recuperar el programa 'Grand Prix', pero precisa que, en caso de que volviera a la parrilla de TVE, sería con una "actualización" que estudiarían con "detenimiento".



Así lo ha asegurado el ente público en el programa de 'RTVE Responde' de este domingo, en el que telespectadores han pedido el regreso del programa y con Ramón García de presentador.



"Estamos analizando tanto formatos nuevos como otros formatos que en su día estuvieron en la parrilla de TVE", ha defendido el ente público, que ha puesto de ejemplo la ya anunciada vuelta de 'Operación Triunfo'.



Por otro lado, 'RTVE Responde' ha abordado este domingo las quejas de los espectadores sobre la publicidad en los canales públicos, matizando que se trata de patrocinios culturales, permitidos al estar recogidos en la Ley de Financiación de RTVE. Según el ente, estos patrocinios buscan tanto el beneficio de RTVE como el del espectador.



Asimismo, RTVE ha indicado, ante las quejas de los espectadores por no poder ver 'El Ministerio del Tiempo' por TVE Internacional, que cada capítulo de 'El Ministerio del Tiempo' estará disponible en Internet durante un mes, ya que considera este tiempo "suficiente" para poder visualizarlo.



Igualmente, RTVE ha rectificado una información incluida en el reportaje 'De flores y Colza', en el que daban por supuesto que el aceite vegetal era sinónimo de aceite de colza o aceite de palma. RTVE ha reconocido que no contrastó la información del nutricionista, que informaba de que el aceite vegetal podía ser o de colza o de palma, cuando en realidad, también puede ser de girasol o incluso de soja.



Sobre la queja del horario de emisión, durante la madrugada, del Concierto de la Orquesta RTVE, el ente público se defiende diciendo que "la mayoría" de espectadores que normalmente ven este programa, se ha acostumbrado a hacerlo en esa franja. En cualquier caso, ha informado de que las próximas emisiones de óperas, como 'Madame Butterfly', serán en "horario de máxima audiencia".



RTVE ha atribuido a la tecnología la razón por la que los vídeos de 'TVE a la carta' no pueden emitirse con audiodescripción, aunque el ente ha asegurado estar buscando "soluciones" para que las personas ciegas puedan disfrutar del contenido en este servicio.



Precisamente, otra de las quejas es sobre por qué se cortan los títulos de créditos en este servicio de 'TVE a la carta'. Según RTVE, el contenido se vuelca de manera íntegra al servicio, con lo que si hay algún error, esto también se traslada a la plataforma y, para solucionarlo, tendrían que realizar un proceso "complejo" y "tedioso".