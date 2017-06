Mujeres al poder y Orgullo catódico

Actualizada 25/06/2017 a las 11:31

Mujeres pioneras en 'Ellas' (La 1), la cantante Rosa quitándose el apodo de "triunfita" en 'Soy Rosa' (Ten) y famosas compartiendo planes en 'Cadena de amigas' son algunas novedades de una semana con carácter femenino y con canales como laSexta y DKISS volcados en el World Pride de Madrid.

La actriz Blanca Portillo será quien presentará a los espectadores de La 1, a partir del 26 de junio a las 00:25 horas, a la primera oficial de la Guardia Civil, la primera piloto española de vuelos transoceánicos de Iberia o militar de helicóptero, una árbitro de categoría nacional, la que consiguió que las féminas pudieran trabajar en las minas y las que rompieron las barreras masculinas del automovilismo en "Ellas".

Desde el lunes a las 21:30 horas en Ten, la cantante Rosa López buscará librarse de las etiquetas que se le han ido colgando desde que ganó la primera edición de "Operación Triunfo" en 2001. En el programa de telerrealidad "Soy Rosa", de seis capítulos, la granadina mostrará varios aspectos de su vida profesional, personal y social, así como el proceso creativo de su último disco "Kairós", recién salido a la venta.

En Fox Life se creará una "Cadena de amigas" a partir del lunes a las 21:40 horas. Las actrices Mónica Cruz y Marian Hernández, las modelos Verónica Blume y Laura Sánchez, las deportistas Ona Carbonell y Lydia Valentín y la cantante Ruth Lorenzo serán algunas de las "amigas" que compartan planes como vuelo sin motor, dibujo o yoga aéreo.

Hasta el 2 de julio, la capital de España lo es también de la comunidad LGTB con la celebración del World Pride, que atraerá a tres millones de visitantes de distintos países. LaSexta demuestra su "compromiso histórico a todos los niveles con el movimiento LGTB" acercando a los espectadores "este multitudinario e histórico evento", informa la cadena.

El sábado ofrecerá una amplia cobertura en directo de los distintos actos que se celebrarán en Madrid, con epicentro en Chueca y con especial atención a la Manifestación Mundial del Orgullo LGBT, que será la más grande del mundo este año.

También DKISS, gracias a un acuerdo con Telemadrid, se vuelca con el Día Mundial del Orgullo con una programación especial que arranca el jueves con el programa "Tanto por ciento" dedicado a la intersexualidad (21:45 horas) y sigue el viernes con la emisión de las películas "The Normal Heart" (22:15h), ambientada en la época de mayor virulencia del VIH, y "Larry Kramer en el amor y en la ira", documental sobre el padre del movimiento contra el sida.

El sábado, a partir de las 16:00 horas, un amplio equipo retransmitirá durante más de seis horas la manifestación, con la participación de Boris Izaguirre y los periodistas Berta Collado y Emilio Pineda, además de la gala Europride/Eurovisión, que se celebrará en la Puerta de Alcalá a partir de las 22:00 horas.

Movistar+ se suma al Orgullo con un especial de "Pool Fiction" el jueves a las 21:30 horas que repasará cómo se trata el amor LGTB en la ficción, así como con series como "Transparent" y "Oragen is the New Black" y películas como "La china danesa", "Siete diosas" y "Un hombre soltero".

Los concursos de talento musical dan mucho de sí y así lo demuestra "AcapelA", cuya segunda temporada de seis episodios llega el miércoles a las 21:30 horas a #0 para buscar a la mejor banda vocal del país. Decidirá un jurado formado por Juan Pablo de Juan (director de coros), Raquel Soto (experta en técnica vocal) e Isaac Ordóñez (productor musical).

También hay despedidas: "Planeta Calleja" termina su segunda temporada en Cuatro con Jesús Calleja llevando al límite a la actriz Blanca Suárez el 2 de julio, día de la gran final de la quinta temporada de "MasterChef" en La 1, que por primera vez disputarán tres aspirantes que tendrán que convencer, con un menú de creación propia, al chef más laureado del mundo: el francés Joël Robuchon, que suma 28 estrellas Michelin.

En la parrilla de La 1 también dice adiós, el miércoles, el programa "Fantastic Duo", con Rosario, Antonio Carmona, Bebe y DVicio como invitados, y en Antena 3 la primera parte de "La casa de papel", que regresará con su traca final tras el verano.

Por otra parte, La 2 dedica el horario estelar del viernes a la ópera, con la emisión del programa "This is opera" sobre "Madama Buterfly" (21:00h) y de dicha ópera desde el Teatro Real (22:00 horas).

Netflix incorpora esta semana dos novedades a su oferta. Desde el 28 de junio está disponible "Okja", película sobre una niña que vive en una granja en las montañas de Corea del Sur y que tiene a un cerdo gigante como mejor amigo, y desde el 30 la serie de diez episodios "Gypsy", que sigue la vida de Jean Halloway (Naomi Watts), una terapeuta que desarrolla relaciones íntimas e ilícitas con personas cercanas a sus pacientes.

En HBO se estrena el lunes, en simultáneo con Estados Unidos, la segunda temporada de "Preacher", una oscura y ácida comedia dramática con tintes sobrenaturales sobre un predicador de Texas, Jesse Custer (Dominic Cooper), poseído por una criatura misteriosa que le permite desarrollar un poder inusual: la capacidad de hacer obedecer a cualquier persona sólo con decir una palabra.

También la primera temporada de "El Jardín de Bronce", que sigue la desesperada lucha del arquitecto Fabián Danubio por recuperar a su hija, quien ha desaparecido de forma inexplicable y sin dejar rastro.

Los amantes del cine están convocados el jueves a las 22:30 horas por Movistar Estrenos, que ofrece el preestreno exclusivo, un día antes de su llegada a la gran pantalla, de "Colossal", comedia "antirromántica" con toques de ciencia ficción protagonizada por Anne Hathaway y dirigida por el español Nacho Vigalondo.