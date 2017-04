Actualizada 15/04/2017 a las 10:47

Eurovisión hace este sábado escala en Madrid con dieciocho delegaciones internacionales en la primera Pre-Party española, que se celebrará en la Sala La Riviera, ha informado el organizador en un comunicado.



Organizada por la web de referencia en castellano Eurovision-spain y oficializada como Evento Relacionado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), un total de dieciocho artistas que representarán a sus países en Eurovisión 2017 visitarán España para presentar sus candidaturas a los fans y la prensa en un único concierto.



Además, el próximo representante de TVE en el festival, Manel Navarro, y la última abanderada de España en el festival, Barei, también interpretarán sus canciones eurovisivas ante el público, Do It For Your Lover y Say Yay!.



Como madrina de lujo, Ruth Lorenzo conducirá el concierto y recordará su mítico Dancing In The Rain, con el que logró un décimo lugar para España en el festival de Copenhague en 2014.



La noche continuará en el mismo recinto con la mayor fiesta eurovisiva del mundo. Con aforo para casi 2.000 personas, se celebrará una sesión hasta el amanecer con los grandes éxitos de Eurovisión, canciones favoritas, hits del momento, clásicos de siempre y lo mejor de las finales nacionales.



Después de su paso por Riga, Londres, Tel Aviv y Ámsterdam, ciudades donde estos eventos se llevan realizando con gran éxito desde hace una década, la Pre-Party madrileña cerrará la gira promocional de estos artistas que en menos de un mes después competirán por el preciado micrófono de cristal en el festival que se celebrará en Kiev (Ucrania).



WELCOME ESPREPARTY



No hay Eurovisión sin Welcome Party. El viernes 14 de abril, a partir de las 22h, comenzarán los actos de celebración con la Welcome ESPreParty, la fiesta de bienvenida a la que asistirán todas las delegaciones, representantes y fans, y en la que podrán disfrutar de un concierto inaugural formado por cerca de una decena de artistas españoles relacionados con el festival.



Celebrada en la sala Joy Eslava y presentada por la abanderada portuguesa en Eurovisión 2014, Suzy, y el asistente de cabina de TVE en el certamen, Víctor Escudero, entre los primeros cantantes confirmados está Brequette, Fruela, Javi Soleil de D'Nash, Maika y Mey Green.