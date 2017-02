Actualizada 12/02/2017 a las 10:12

El joven cantante Manel Navarro, con la canción compuesta por él "Do it for your lover", representará a España en el próximo festival de Eurovisión al imponerse en el programa "Objetivo Eurovisión" a los otros cinco participantes.



RTVE informa en su página web de que Manel Navarro se impuso a la intérprete de "Contigo", Mirela, que quedó en segundo lugar; mientras que en tercera posición quedó LeKlein, con los apuntes electrónicos de "Ouch!".



En cuarto lugar se situó Maika con el toque rock de "Momento crítico", mientras que el popero "Spin my head", defendido por Mario Jefferson, quedó en el quinto puesto, y el country Pop "Lo que Nunca fue" interpretado por Paula Rojo cerró la clasificación.

CORTE DE MANGAS



El jurado de 'Objetivo Eurovisión', compuesto por Virginia Díaz, Javier Cárdenas y Xavi Martínez, colocaron a Manel Navarro en primera posición y, aunque las votaciones del público llevaron al empate entre Manel y Mirela, prevaleció el criterio de los primeros, como estaba establecido.

Esta decisión no agradó al público y provocó gritos de "tongo, tongo", a lo que Navrro respondió con un corte de mangas. Tras acabar la gala, en su Twitter sí colgó palabras de agradecimiento.



Manel Navarro participará directamente en la gran final de esta sexagésimo segunda edición de Eurovisión, que tendrá lugar en el International Exhibition Centre de Kiev el 13 de mayo, tras dos semifinales previas que se celebrarán los días 9 y 11 de ese mes.



El festival viaja por segunda vez a Ucrania gracias a la victoria en 2016 de Jamala con un tema sobre las deportaciones del pueblo tártaro ordenadas por Stalin, "1944", muy polémico pues según las normas no se permiten las letras que sean "gestos de naturaleza política".