El navarro David Beriain se mete en el Cártel de Sinaloa: "Te pueden volar la cabeza"

Actualizada 01/02/2017 a las 14:45

El periodista navarro David Beriain estrena una nueva temporada de 'Clandestino' (DMAX) el próximo lunes 6 de febrero a las 22.30 horas, y lo hace adentrándose en una de las organizaciones criminales más impenetrables del mundo, el Cártel de Sinaloa, en El Salvador, el país más violento del continente americano, donde cada día 18 personas mueren asesinadas.

"Cuando podemos empezar a grabar es porque ya hemos hecho la primera reunión en donde, a veces, es cuando realmente existe la posibilidad de que te vuelen la cabeza", ha explicado Beriain con motivo del próximo estreno de la serie de actualidad, producida por 93 Metros y 7yAcción en colaboración con DMAX. La serie se emitirá durante cinco semanas, de forma ininterrumpida.

En una entrevista, David Beriain ha adelantado que los espectadores van a hallar esta temporada tres episodios sobre 'El Cártel de Sinaloa', "la organización criminal más poderosa del mundo", que obtiene en torno a 4.000 millones de dólares de beneficio anual proveniente del negocio de la droga y cuenta con unos 15.000 hombres armados en México.

"Como periodista estoy fascinado, intrigado y curioso acerca del narcotráfico", ha confesado, para después argumentar que "el 90% de la población carcelaria" está en prisión como consecuencia de su relación con el narcotráfico, "que mueve más dinero que PIB de muchos países grandes" y que causa más muertos tanto por consumo, como por la violencia asociada a ello que "muchas guerras". A su juicio, "el narcotráfico termina contando mucho del mundo en general".

Como ha detallado Beriain, la idea de hacer un reportaje sobre el Cártel de Sinaloa coincidió en el tiempo con la libertad de su líder el 'Chapo' Guzmán, pero cuando se hallaban en la preparación del reportaje fue capturado. "Cuando fuimos a Sinaloa nos dimos cuenta de que todo para nosotros hubiera sido más fácil si hubiera estado libre porque tiene esa voluntad de contar su historia, de ser conocido, de ser leyenda", ha resaltado.

Durante la producción de estos tres capítulos, el equipo de 'Clandestino' ha sido vigilado y amenazado, ha estado con la madre del 'Chapo', doña Consuelo, y el hermano y heredero del cártel, 'El Guano' Guzmán, que no les dio la entrevista, pero les permitió el acceso a la Sierra de Sinaloa, donde la organización criminal produce la droga.

Respecto a los otros dos episodios que integran 'Exterminio de las maras' (pandillas constituidas para defenderse de la violencia con violencia), el periodista navarro ha avanzado que se trata de una historia "universal" sobre la justicia y la venganza en El Salvador, "un país que tiene menos población que la Comunidad de Madrid y menos extensión que la mitad de Suiza tiene unas cifras de muertos que son equivalentes en términos porcentuales a las que tenía Irak en los peores momentos de la guerra". "Están llegando a un punto en que están inviabilizando el Estado", ha apostillado.

EL CAMINO DE LA VENGANZA

En este contexto, según ha apuntado David Beriain, el "85% de los crímenes que pasan en El Salvador no recibe ninguna respuesta institucional" por lo que las personas creen que "no tienen otro camino que el de la venganza". "Es una historia que apela a lo que somos como personas en nuestra pequeña escala de cotidianidad. El daño que infrinjo, el daño que me infringen, la capacidad de perdonar o no, la necesidad de la justicia, el deseo de la venganza", ha relatado.

Preguntado sobre qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado el equipo de 'Clandestino', el periodista ha respondido que es "encontrar quién crea" en él. "En este país hay periodistas fantásticos y yo no soy el mejor de ellos. La diferencia es que yo he encontrado quién crea en mí, y quien me de los medios, el tiempo y la libertad para estar donde hay que estar, el tiempo que hay que estar y como hay que estar. Eso es lo más difícil", ha expresado.

No obstante, David Beriain ha detallado que, una vez que se ha conseguido, "hay que encontrar los accesos" a las historias que se logran con "mucho trabajo: contactos, ir, ver, tener paciencia, armar, llegar, equivocarse, volver a hacer".

Aunque se ha adentrado en los lugares más peligrosos del mundo para realizar reportajes en zonas de Afganistán, Darfur, Kurdistán, Colombia, Congo y Libia, el periodista asegura que no es "nada valiente". "Me considero un cagueta. Soy cobarde, gallina, el capitán de la sardina y además me enorgullezco de ello", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que el "miedo es el mecanismo que tiene el cuerpo" para advertirle de que no debería estar en determinado lugar.

"Cuando no tenga miedo sentiré que tengo un problema y es que me he quemado, me he saturado y ya no me importa. Yo siento miedo, siento mucho miedo, pero también una necesidad profunda de llegar a hablar con esas personas porque quiero preguntarse cosas. No tiene que ver con el valor. Es una especialidad de la profesión ni mejor ni peor que otras", ha remarcado.

En este sentido, David Beriain ha afirmado que sus familiares "ya están acostumbrados" a sus viajes a lugares como Sinaloa y se ha mostrado afortunado por tener una familia y unos amigos que le han querido "de la manera más hermosa y radical posible, que es libre". "Han entendido que eso puede tener el precio de que un día les llamen y les digan: 'No va a volver'", ha apostillado.

El periodista, que ya ha contado numerosas historias 'clandestinas', asegura no tener tiempo para satisfacer "toda la curiosidad" que tiene por lo que ha decidido contar las historias de las que se enamora. "'Clandestino' es el sueño de mi vida", ha manifestado, para después agregar que el periodismo y este programa es su "manera de mirar el mundo", intentado ser "humanista" y evitando juzgar a nadie