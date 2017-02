El desliz de Ana Rosa sobre la paliza de Murcia provoca el rechazo en las redes

Actualizada 01/02/2017 a las 22:11

Un comentario de la periodista Ana Rosa Quintana en un micrófono que debía estar cerrado ha vuelto a incendiar las redes sociales. Sucedió al trata el tema de la agresión de un grupo de radicales de izquierdas a una joven en Murcia, cuando Joaquín Prat dio paso a un vídeo sobre A Pobra do Caramiñal. En ese momento la presentadora no se dio cuenta de que se había quedado un micrófono abierto y dijo : "Me parece bien que le hayan partido la cara".

OJO AL FINAL: @anarosaq SOBRE LA PALIZA A LA CHICA DE MURCIA en off:"A mi me parece bien q le hayan partido la cara" pic.twitter.com/Bb1PaGFfTW — Melisa D.R (@MelisaDRuiz) 1 de febrero de 2017

En el programa de este miércoles la presentadora ha querido dar explicaciones sobre su comentario y ha afirmado que se trata de "una frase sacada de contexto". "No me gusta, no quiero, que le partan la cara a nadie, ni a unos, ni a otros" ha dicho Quintana.