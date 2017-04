Comienza el rodaje de 'La isla' con Pedro García Aguado como presentador

Actualizada 25/01/2017 a las 17:50

'La isla', el nuevo reality de supervivencia presentado por el ex 'Hermano mayor' Pedro García Aguado, comienza este miércoles su rodaje con catorce concursantes dispuestos a pasar un mes aislados con tres machetes, tres cuchillos, un equipo de pesca y un bidón de agua potable solo para el primer día.



El rodaje de este nuevo programa producido por Atresmedia y Shine Iberia ha empezado hoy en una isla tropical cuyo nombre aún no ha sido desvelado por la cadena televisiva, según han informado en una nota de prensa.



García Aguado será el narrador de todo lo que le suceda a las catorce personas que participarán en este programa, que no ha sido calificado como "concurso" ya que "no habrá ganadores ni perdedores, la única competición será contra ellos mismos", según la nota.



Los participantes estarán "totalmente solos y aislados" en una paradisíaca isla que se convertirá en un "entorno hostil" ya que aterrizarán sin equipaje, solo con lo puesto, y no tendrán víveres, por lo que deberán buscar alimentos, agua potable y refugio.



Los únicos "lujos" con los que contarán serán tres machetes, tres cuchillos, un pequeño kit de pesca y un bidón con agua potable solo para el primer día.



Otra de las peculiaridades de este formato es que serán los participantes los que cuenten en primera persona su experiencia, ya que el programa será grabado por cuatro de los catorce concursantes, que serán cámaras de televisión que vivirán la experiencia exactamente igual que el resto de sus compañeros.



'La isla' es la adaptación española de 'The island with Bear Grylls', un programa de entretenimiento británico de Channel 4 que ha sido exportado a Francia, Alemania, Noruega, Holanda y Estados Unidos.