Actualizada 20/01/2017 a las 13:35

Atresmedia Televisión producirá, de la mano de Warner Bros. International Televisión Production, la versión española de 'Back in Time for Dinner', un 'docu reality' en el que una familia abandona su entorno confortable, moderno y digital para experimentar cómo se vivía en décadas pasadas.



Desde una casa que se convierte cada semana en una auténtica máquina del tiempo, la familia descubrirá cómo se vestía en esos momentos, cuál era la decoración habitual de las viviendas, cómo y con qué se cocinaba, qué se hacía en los momentos de ocio, cómo eran las relaciones familiares o qué era lo último en "tecnología" en aquellos años, ha informado hoy Atresmedia.



A medida que la familia vaya acercando a la actualidad, protagonistas y espectadores serán testigos de las transformaciones que han hecho cambiar radicalmente la vida de todo un país, añade la nota.



"Back in Time for Dinner", cuya nombre aún no se ha adaptado al español, ya ha sido emitido en el Reino Unido varias temporadas en la cadena BBC 2.