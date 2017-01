Una mujer se queda dormida en directo en un programa de Juan y Medio

Actualizada 14/01/2017 a las 20:05

Eloísa acudió a un programa de televisión a encontrar el amor pero el sueño pudo con ella. La anécdota ocurrió en 'La tarde aquí y ahora', un programa presentado por Juan y Medio que se emite en directo cada tarde en Canal Sur.



El presentador, que atendía a otras personas, decidió gastarle una broma a su invitada cuando se percató de lo sucedido.



El público no podía contener las carcajadas cuando Juan y Medio decidió hacerle creer que el programa había terminado y se encontraba sola en el plató.



“Anoche no podía dormir y me tomé una pastilla”, se justifica la mujer cuando la copresentadora del espacio le despierta de su sueño profundo.