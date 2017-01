Kunta Kinte regresa a la plantación en una nueva versión de 'Raíces'

Actualizada 11/01/2017 a las 15:33

La vida de Kunta Kinte, un gambiano vendido como esclavo a un plantador de algodón de Virginia (Estados Unidos), derramó lágrimas de los espectadores en los años setenta con la mítica 'Raíces', que regresa a la pequeña pantalla en forma de homónima superproducción.



Es la apuesta de Antena 3 a partir de este jueves a a las 22:40 horas y acompaña al protagonista, Malachi Kirby, un reparto en el que destacan los oscarizados Forest Whitaker y Anna Paquin, el ganador de un Globo de Oro Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne y Mattew Gode, informa hoy la cadena en una nota.



El inolvidable Kunta Kinte de la 'Raíces' original, basada en la premiada novela de Alex Haley 'Roots: The Saga of an American Family', LeVar Burton, es productor ejecutivo de esta miniserie, que fue nominada a los Emmy en 2016 y "obtuvo excelentes críticas y audiencias en su emisión en Estados Unidos", donde se estrenó el año pasado, según Antena 3.