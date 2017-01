Ahora Caigo no entrega un premio de 100.000€ por mala pronunciación

El programa 'Ahora Caigo' vuelve a inundar las redes sociales debido a una polémica. Y es que esta vez el programa decidió no hacer entrega de un premio de 100.000 euros a un jugador por no pronunciar de forma correcta una respuesta.

"¿Qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos?" fue la pregunta que separó al concursante Jesús del bote de 100.000 euros por pronunciar de manera incorrecta el apellido de la actriz de Hollywood Whoopi Goldberg.

SUSPICACIAS DESDE EL INICIO

Pero esto no fue lo único que llamó la atención del programa de Antena 3 que presenta Arturo Valls . Las suspicacias comenzaron cuando el concursante de la zona central, que se enfrenta uno a uno a sus oponentes, llegó a la fase final, en la que podía conseguir el bote. Muchos usuarios de redes comenzaron a afirmar que la dificultad de las preguntas entre el concursante y su rival de la zona exterior eran muy desiguales.

No me digáis que lo que acaba de pasar en #ahoracaigo no ha sido injusto? A él preguntas difíciles y a ella tiradas y encima que ha entrado