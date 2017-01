Excompañeros y políticos muestran su dolor por la muerte de Txetxu Ugalde

Actualizada 09/01/2017 a las 11:44

Las muestras de cariño ante la muerte del presentador de ETB Txetxu Ugalde se han multiplicado entre sus excompañeros, agentes sociales, como representantes del Bilbao Basket o el equipo de fútbol de Barakaldo, y políticos vascos como Andoni Ortuzar, presidente del PNV, entre otros muchos.

En Twitter, por ejemplo, el periodista bilbaíno Iñaki López agradecía los momentos compartidos.

Se ha ido un amigo y un maestro. Agur lagun eta mila esker. https://t.co/LJIgTlVacp — Iñaki López (@_InakiLopez_) 8 de enero de 2017

Al igual que el periodista Jon Uriarte, quien intentaba "teclear" su dolor.

Hay días que no hay teclas suficientes para expresar lo que se siente. https://t.co/gUQBYSKx6i — Jon Uriarte (@bilbainos) 8 de enero de 2017

Por su parte, Yolanda Alzola, su inseparable 'partenaire' en las tardes de ETB, compartía en un reportaje en El Correo su amistad con el fallecido.

Txetxu Ugalde y Yolanda Alzola trabajaron juntos en 'Lo que faltaba' en los 90. "Fui feliz, disfrutamos muchísimo. Enseguida nos dimos cuenta de que nos reíamos de las mismas cosas".

Y agrega que le llamó hace tres días porque pensaba visitarle. "No me cogió el teléfono, pero tampoco le di más importancia. Habíamos hablado en Nochebuena". "Me gusta hablar de él porque solo puedo decir cosas buenas", añade.